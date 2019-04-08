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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Прогноз погоди на 9 квітня: в Україну прокрадуться дощі і стане прохолодніше

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      Погода 9 квітня 2019 Україна - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 9 квітня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 9 квітня, буде і сонячною, і дощовою у різних регіонах. Так, у західних областях, які до цього відрізнялися найвищими температурними показниками, стане дещо прохолодніше.

      Там також слід очікувати дощову погоду, повідомляють синоптики.

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      9 квітня погоду гойдне. На Заході пройдуть дощі та похолодає. Атмосферний фронт,
      – пише український синоптик Наталка Діденко.

      Так, найтепліше 9 квітня буде у Запорізькій області, на Миколаївщині та у Криму. Там стовпчики термометрів зупиняться на позначках у +20…+22 градуси.

      Своєю чергою, найхолодніше буде на Прикарпатті й на Тернопільщині. У цих регіонах повітря прогріється лише до +12…+14 градусів.

      "У більшості областей України опади малоймовірні, буде тепла чудова комфортна погода", – додає Діденко.

      Вітер 9 квітня буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві теж комфортна і тепла погода. Температура повітря сягне +17…+19 градусів, буде сонячно.

      Прогноз погоди на вівторок, 9 квітня, у містах України:

      Ужгород – +14…+16

      Львів – +13…+15

      Івано-Франківськ – +12…+14

      Тернопіль – +12…+14

      Чернівці – +13…+15

      Хмельницький – +13…+15

      Луцьк – +13…+15

      Рівне – +13…+15

      Житомир – +16…+18

      Вінниця – +16…+18

      Одеса – +16…+18

      Миколаїв – +20…+22

      Херсон – +19…+21

      Сімферополь – +20…+22

      Кропивницький – +18…+20

      Черкаси – +17…+19

      Чернігів – +17…+19

      Суми – +16…+18

      Полтава – +17…+19

      Дніпро – +18…+20

      Запоріжжя – +20…+22

      Донецьк – +17…+19

      Луганськ – +16…+18

      Харків – +16…+18

      Київ – +17…+19

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      Прогноз погоди в Україні на вівторок, 9 квітня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
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