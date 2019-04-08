Прогноз погоди на 9 квітня: в Україну прокрадуться дощі і стане прохолодніше
Погода в Україні у вівторок, 9 квітня, буде і сонячною, і дощовою у різних регіонах. Так, у західних областях, які до цього відрізнялися найвищими температурними показниками, стане дещо прохолодніше.
Там також слід очікувати дощову погоду, повідомляють синоптики.
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9 квітня погоду гойдне. На Заході пройдуть дощі та похолодає. Атмосферний фронт,
– пише український синоптик Наталка Діденко.
Так, найтепліше 9 квітня буде у Запорізькій області, на Миколаївщині та у Криму. Там стовпчики термометрів зупиняться на позначках у +20…+22 градуси.
Своєю чергою, найхолодніше буде на Прикарпатті й на Тернопільщині. У цих регіонах повітря прогріється лише до +12…+14 градусів.
"У більшості областей України опади малоймовірні, буде тепла чудова комфортна погода", – додає Діденко.
Вітер 9 квітня буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві теж комфортна і тепла погода. Температура повітря сягне +17…+19 градусів, буде сонячно.
Прогноз погоди на вівторок, 9 квітня, у містах України:
Ужгород – +14…+16
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +13…+15
Луцьк – +13…+15
Рівне – +13…+15
Житомир – +16…+18
Вінниця – +16…+18
Одеса – +16…+18
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +20…+22
Кропивницький – +18…+20
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +17…+19
Суми – +16…+18
Полтава – +17…+19
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +20…+22
Донецьк – +17…+19
Луганськ – +16…+18
Харків – +16…+18
Київ – +17…+19
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 9 квітня, від Укргідрометцентру