Прогноз погоди на 9 травня: кілька областей-щасливчиків проведуть день без дощів
Погода в Україні у четвер, 9 травня, буде дощовою і не дощовою одночасно. На Заході, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Вінниччині погода триматиметься сухою. А от на решті території України поливатимуть дощі.
Повітря прогріється до +14...+18 градусів. А на Сході та Півночі температура підскочить навіть до +20 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Вночі буде вже не так тепло. Температура опуститься до +5...+9 градусів, на Сході – до +7...+13 градусів. Найхолодніша ніч буде на Заході – +1...+5 градусів, подекуди заморозки 0...-3 градуси.
У Києві 9 травня буде сонячним та теплим – до +15...+18 градусів. Проте є ймовірність, що ввечері падатиме дощ.
Прогноз погоди на четвер, 9 травня, у містах України:
Ужгород – +14…+16
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +16…+18
Рівне – +16…+18
Житомир – +15…+17
Вінниця – +16…+18
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +16…+18
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +15…+17
Суми – +17…+19
Полтава – +15…+17
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +20…+22
Харків – +19…+21
Київ – +14…+16
Прогноз погоди на 9 травня // Укргідрометцентр