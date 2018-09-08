Прогноз погоди на 9 вересня: дощі заллють всі області, але все ще буде тепло

Погода у неділю, 9 вересня, в Україні буде здебільшого дощовою та прохолодною – у всіх областях спостерігатимуться опади, а температура у середньому становитиме близько 20 градусів.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті українського Гідрометцентру.

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Як зазначають синоптики, дощитиме у всіх регіонах України. Крім того, вітер буде північно-східним, а швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду.

Прогноз погоди на неділю, 9 вересня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +20…+22

Рівне – +21…+23

Житомир – +21…+23

Вінниця – +19…+21

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +23…+25

Кропивницький – +18…+20

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +22…+24

Суми – +22…+24

Полтава – +19…+21

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя – +20…+22

Донецьк – +21…+23

Луганськ – +22…+24

Харків – +21…+23

Київ – +22…+24

Щодо температури, то найхолодніше буде на заході, а саме на Буковині, Хмельниччині та Прикарпатті, а також у центрі (Кіровоградщині та Дніпропетровщині), де стовпчики термометрів піднімуться до 18-20 градусів. Найтепліша ж погода очікується у Криму – +23 – +25 градусів.

Дещо прохолоднішу температуру, проте не менш теплу синоптики також прогнозують на Луганщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині – +22 – +24 градуси. У решті регіонів у середньому повітря прогріється до +19 – +21 градусу.



Прогноз погоди в Україні на 9 вересня від Укргідрометцентру