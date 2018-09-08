Прогноз погоди на 9 вересня: дощі заллють всі області, але все ще буде тепло
Погода у неділю, 9 вересня, в Україні буде здебільшого дощовою та прохолодною – у всіх областях спостерігатимуться опади, а температура у середньому становитиме близько 20 градусів.
Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті українського Гідрометцентру.
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Як зазначають синоптики, дощитиме у всіх регіонах України. Крім того, вітер буде північно-східним, а швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду.
Прогноз погоди на неділю, 9 вересня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +20…+22
Рівне – +21…+23
Житомир – +21…+23
Вінниця – +19…+21
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +18…+20
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +22…+24
Суми – +22…+24
Полтава – +19…+21
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +20…+22
Донецьк – +21…+23
Луганськ – +22…+24
Харків – +21…+23
Київ – +22…+24
Щодо температури, то найхолодніше буде на заході, а саме на Буковині, Хмельниччині та Прикарпатті, а також у центрі (Кіровоградщині та Дніпропетровщині), де стовпчики термометрів піднімуться до 18-20 градусів. Найтепліша ж погода очікується у Криму – +23 – +25 градусів.
Дещо прохолоднішу температуру, проте не менш теплу синоптики також прогнозують на Луганщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині – +22 – +24 градуси. У решті регіонів у середньому повітря прогріється до +19 – +21 градусу.
Прогноз погоди в Україні на 9 вересня від Укргідрометцентру