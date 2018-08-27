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Погода на осінь 2018: синоптики прогнозують два бабиних літа і заморозки

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Погода на осінь 2018
Погода на осінь 2018 / racurs.ua

За словами народних синоптиків, осінь в Україні буде без особливих "сюрпризів". Зокрема, буде два бабських літа у вересні, в жовтні заморозки, а в листопаді – перший сніг.

Про це йдеться на сайті "Аргументи і факти в Україні".

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Погода на вересень 2018

Як зазначили синоптики, вересень обійдеться без різких перепадів температур вдень і вночі. Середньодобову температуру прогнозують на рівні +17°C: вдень близько +23°C, вночі +12°C. Однак, на завершення вересня сонячна погода зміниться більш похмурою і дощовою. У цей період у деяких регіонах можуть спостерігатися штормові явища.

З 10 вересня розпочнеться перше бабине літо
З 10 вересня розпочнеться перше бабине літо

Народний синоптик Леонід Горбаль уточнив, що перші осінні дощі можуть йти до 10 вересня і тривати близько п'яти днів. Уже після цього почнеться так зване перше бабине літо (до 25 числа) після чого почнеться похолодання.

Погода на жовтень 2018

"Що стосується жовтня, то початок місяця буде ясним і теплим, але вже 3-4 числа осінь нагадає про себе сильними бурями з дощами і зниженням температури до +8 градусів. Відразу після цього – друге бабине літо з денною температурою до +20 градусів і вище. Воно триватиме тиждень", – сказав Леонід Горбаль. 

Свято Покрова (14 жовтня) буде сухим. У другій половині місяця очікується похолодання і короткі нічні заморозки.

​У другій половині жовтня похолодання і короткі нічні заморозки
У другій половині жовтня похолодання і короткі нічні заморозки

Погода на листопад 2018

Останній місяць осені, листопад, за спостереженнями Горбаля, почнеться сирою погодою, 1-3 числа буде дощ, а 4-7 – легкий морозець. Потім, у середині місяця, буде сухо та тепло, але вже з 18 числа й до кінця місяця по-зимовому похолодає.

До кінця листопада по-зимовому похолодає
До кінця листопада по-зимовому похолодає

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 канал
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