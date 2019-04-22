Якою буде погода на Великдень і травневі свята: прогноз

Погода на Великодні свята приємно здивує українців – буде тепло, сонячно та без опадів. Проте, затяжного потепління чекати не варто. Вже у перших числах травня прийде різке похолодання та дощі.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань у коментарі журналістам 24 каналу.

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На початку квітня в Україні буде різкий скачок температури – від нічних морозів до легкої спеки вдень. Тепла погода протримається мінімум два тижні.

З 19-21 квітня, на Вербну неділю, прийде похолодання і вітряна погода. Тому, передвеликодній тиждень буде холодним і сухим. Невеликі дощі можливі лише після 24 числа, але при цьому збережеться висока температура повітря.

На Великдень, 28 квітня, погода в Україні буде сонячною. Проте, потепління буде коротким і вже 1-2 травня прийде похолодання.

На Великдень українців чекає нормальна, тепла погода – +18+20 градусів. На травневі свята одразу прийдуть дощі і буде різке зниження температури до +12+14 градусів,

– розповів синоптик.

Скільки вихідних буде на Великдень і травневі свята?

Офіційно травневі вихідні навесні 2019 року триватимуть аж п'ять днів – з 27 квітня до 1 травня включно. Тому, українці мають багато часу, аби весело відсвяткувати Великдень, влаштувати пікнік з шашликами чи поїхати у подорож.

Вихідні у квітні-травні 2019 року в Україні:

27 квітня – субота

28 квітня – неділя (Великдень)

29 квітня – понеділок (переноситься вихідний за Великдень)

30 квітня – вівторок (відпрацьовується у суботу, 11 травня)

1 травня – День праці (середа)