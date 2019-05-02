Якою буде погода в Україні у травні

Погода у травні в Україні буде з середньою температурою повітря +15+18 градусів. У гірських районах – +11+13 градусів тепла. Це на +1+2 градусів тепліше, ніж зазвичай.

Щодо опадів, то у травні дощитиме в межах норми, повідомляє Укргідрометцентр. Так, місячна кількість опадів становитиме 34-89 міліметрів, у Карпатах – до 134 міліметри.

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Показник початку літа – коли температура повітря тримається на рівні +15 градусів. Так, на Закарпатті і на Півдні України перехід до літа стартує у першій половині травня. На решті території – у другій половині місяця.

При цьому у травні ще ймовірні заморозки – як на поверхні ґрунту, так і в повітрі.