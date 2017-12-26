Погода у Києві побила температурний рекорд за останні 136 років

26 грудня у Києві метеорологи зафіксували найтеплішу ніч з 1881 року – +3,1 градусів тепла.

Про це повідомила Наталія Діденко з посиланням на дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського на своїй сторінці у Facebook.

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"Стовпчик термометру не опустився нижче +3,1 градуса тепла, що на 0,3 градуса тепла вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке зареєстроване позаторік", – пояснила Діденко.

У метеостанції зазначили, що така температура повітря у грудні перевищує кліматичну норму на 8 градусів і відповідає звичній погоді для кінця жовтня.