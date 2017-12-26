Погода у Києві побила температурний рекорд за останні 136 років
13:17, сьогодні 808 Читать новость на русском
26 грудня у Києві метеорологи зафіксували найтеплішу ніч з 1881 року – +3,1 градусів тепла.
Про це повідомила Наталія Діденко з посиланням на дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: Погода в Україні на Новорічну ніч: прогноз від синоптика
"Стовпчик термометру не опустився нижче +3,1 градуса тепла, що на 0,3 градуса тепла вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке зареєстроване позаторік", – пояснила Діденко.
У метеостанції зазначили, що така температура повітря у грудні перевищує кліматичну норму на 8 градусів і відповідає звичній погоді для кінця жовтня.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня , 11:54
Журналістка висловила неочікувану думку про мету проекту "Малоросія"19 липня , 09:57
Офіційно: Луценко просить Раду зняти недоторканність з Михайла Добкіна29 червня , 18:41
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною24 листопада , 15:00