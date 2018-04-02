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Погода у Києві встановила антирекорд

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Холодний березень
Холодний березень / pixabay.com

Березень 2018-го у столиці став найхолоднішим з початку століття.

Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Також березень 2018-го був на 2,6 градуси холоднішим за кліматичну норму. Він став першим місяцем, холоднішим за кліматичну норму з листопада 2016 року. До цього всі місяці були теплішими за кліматичну норму.

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Середня температура цьогорічного березня у Києві склала – 1,9 градуси. Найхолодніше було 2 березня, коли мінімальна температура опустилась до –14,7 градусів, а найтепліше – 27 березня, коли максимальна температура досягла +9,3 градуси.

Теги: Погода Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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