Погода влітку 2018 року в Україні: синоптик розповів, коли настане пекельна спека

Погодав в Україні влітку буде мінливою. Так, до кінця червня очікуються перепади температури, зокрема і часткове похолодання, а вже в липні-серпні країну накриє сильна спека.

Такий прогноз на літо 2018 року зробив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда в ефірі ObozTV.

Читайте також: Частину України охопила засуха: перелік областей

За його словами, наразі переважно західна частина країни перебуває під впливом атмосферних фронтів, циклонічних утворень. Водночас південно-східна частина є під впливом сухого і дуже спекотного повітря.

"Атмосферний фронт, який принесе зміна погоди в Україні, ми чекаємо 22-23 червня. Він прийде із заходу і перенесеться на схід країни. Пройдуть дощі, які, зокрема, охоплять територію східних і південних областей. З 23 червня знизиться температура повітря і становитиме 18-23 градусів замість 25-30", – розповів синоптик.

Глава Укргідрометцентру додав, що друга половина літа очікується дуже спекотною. Він нагадав, що середня температура липня-серпня за останні 25 років зросла на 2-2,5 градуса.

Це говорить про те, що ці два місяці, не можуть не бути спекотними, з великою кількістю днів з температурою 30 градусів тепла і більше, з невеликою кількістю ефективних опадів. У липні-серпні температура в 35 градусів тепла, а може і 40 градусів тепла, однозначно буде спостерігатися в південних, центральних і східних областях України,

– заявив Кульбіда.

Нагадаємо, нещодавно частину України, переважно західні області накрила сильна негода, яка супроводжувалася рясним градом. Через негоду були пошкоджені сотні житлових будинків та автомобілів.