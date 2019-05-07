Погодні аномалії у Румунії: до країни-сусідки повертається зима

Останній тиждень погода у сусідній Румунії дивує місцевих синоптиків. Так, після утворення величезного торнадо туди повертається майже зимова холоднеча.

Минулого тижня на півдні країни зафіксували незвичне явище – утворення велетенського торнадо. Він наробив неабиякої шкоди: автівки та фури були знесені з дороги сильним потоком повітря, постраждали щонайменше 4 людини.

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Дивіться відео із величезним торнадо у Румунії:

Тепер же метеорологи Румунії винесли попередження про помаранчевий рівень небезпеки ураганного вітру, дощів і граду в низці повітів на сході країни, передає Укрінформ

На жаль, за останні кілька днів ми стали свідками незвичайних для Румунії погодних явищ: виникнення потужних торнадо, як це було в повіті Келераш кілька днів тому і різке (майже на 15 градусів) зниження температури повітря,

– повідомила представниця Національного агентства метеорології Габріела Бенчіле.

Вона додала, що в окремих гірських місцевостях товщина сніжного покриву досягла метра.

Потужний град випав у Румунії 6 травня

Подекуди швидкість вітру може перевищити навіть 100 кілометрів на годину.

Своєю чергою, дорожня поліції Румунії попередила власників автомобілів: без відповідного зимового екіпірування на дороги краще не виїжджати.