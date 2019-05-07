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      Погодні аномалії у Румунії: до країни-сусідки повертається зима

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      До сусідньої Румунії повертається зима
      До сусідньої Румунії повертається зима / фото з відкритих джерел

      Останній тиждень погода у сусідній Румунії дивує місцевих синоптиків. Так, після утворення величезного торнадо туди повертається майже зимова холоднеча.

      Минулого тижня на півдні країни зафіксували незвичне явище – утворення велетенського торнадо. Він наробив неабиякої шкоди: автівки та фури були знесені з дороги сильним потоком повітря, постраждали щонайменше 4 людини.

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      Дивіться відео із величезним торнадо у Румунії:

      Тепер же метеорологи Румунії винесли попередження про помаранчевий рівень небезпеки ураганного вітру, дощів і граду в низці повітів на сході країни, передає Укрінформ.

      На жаль, за останні кілька днів ми стали свідками незвичайних для Румунії погодних явищ: виникнення потужних торнадо, як це було в повіті Келераш кілька днів тому і різке (майже на 15 градусів) зниження температури повітря,
      – повідомила представниця Національного агентства метеорології Габріела Бенчіле.

      Вона додала, що в окремих гірських місцевостях товщина сніжного покриву досягла метра.

      Потужний град випав у Румунії 6 травня

      Подекуди швидкість вітру може перевищити навіть 100 кілометрів на годину.

      Своєю чергою, дорожня поліції Румунії попередила власників автомобілів: без відповідного зимового екіпірування на дороги краще не виїжджати.

      blog_ava
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      Теги: Погода Румунія
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