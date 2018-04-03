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Погодній рекорд в Україні: у березні зафіксовано найбільше опадів за останніх 10 років

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У березні в Україні випало найбільше опадів за останніх 10 років
У березні в Україні випало найбільше опадів за останніх 10 років / Ілюстративне фото

У березні 2018 року в Україну було зафіксовано рекордну кількість опадів у порівнянні з аналогічним місяцем попередніх десяти років.

Про це розповіла начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, повідомляє УНІАН.

"Цей березень виявився одним з найвологіших за останнє десятиліття. Кількість опадів за березень в середньому по Україні склала 150-250% вологи", – розповіла Адаменко.

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Експерт також сповістила, що на деяких територіях України зафіксовано рекордний рівень опадів за весь період спостережень. Так, у багатьох районах Харківщини, Луганщини, Дніпропетровщини, Кіровоградщини, в окремих районах Черкащини, Полтавщини, Одещини, Миколаївщини рівень опадів на 10-50 міліметрів перевищив показники, які були зафіксовані за період спостережень з 1961 року.

Адаменко зазначила, що місячна норма опадів у березні в середньому становить 30-40 міліметрів, а цього березня в Україні випало 100-150 міліметрів.

До слова, березень 2018 року у Києві став найхолоднішим з початку століття.

Теги: Новини України Погода Негода в Україні Рекорди
Джерело: 24 Канал
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