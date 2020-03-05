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      Погоня у Борисполі: водій наїхав на поліцейських, а потім погрожував себе вбити – фото, відео

      -
      Спецоперація у Борисполі / пресслужба Патрульної поліції

      У Борисполі через водія Honda Accord поліція влаштувала цілу спецоперацію. Річ у тім, що водій легковика спочатку наїхав на правоохоронця, потім, порушуючи правила дорожнього руху, втікав від поліції. Коли ж шлях йому заблокували – чоловік вийшов з іномарки, приставив до скроні пістолет і погрожував себе застрелити.

      Найімовірніше, таку поведінку чоловіка спровокувало те, що він не є власником автомобіля, у якому роз’їжджав містом. Як кажуть у поліції, він – автокрадій. Про це інформує Патрульна поліція Київської області.

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      Співробітники поліції Київщини проводили спецоперацію із затримання та знешкодження зловмисника, який перебував у розшуку. Була попередня інформація, що той озброєний. Він намагався втекти на автомобілі,
      – розповіла "Обозревателю" працівниця відділу комунікації поліції Київської області Віталія Грохольська.

      Тоді дорогу водію заблокували, втім, чоловік вийшов з авто та почав погрожувати застрелити себе.

      Врешті його вдалося затримати працівникам КОРДу.

      У результаті погоні та стрілянини, яку влаштував чоловік, постраждали 3 правоохоронців, механічні пошкодження також мають службові автомобілі.

      Спецоперація із затримання автокрадія у Борисполі: відео

       

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      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Поліція Новини Борисполя Стрілянина Аварії та ДТП Новини України
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