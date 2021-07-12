Побили до крові та вкрали гроші: в Одесі жорстоко пограбували перехожого

19:00

В Одесі на вулиці Героїв Крут двоє чоловіків побили та обікрали перехожого – вкрали в нього гроші та телефон. Зловмисників уже затримали: їх упізнали за описом потерпілого. Крім того, в них виявили вкрадені речі чоловіка.