Заховали тіло в диван та пограбували квартиру: розкрили жорстке вбивство в центрі Одеси – відео

Житель Миколаївського району Одещини зі знайомою з Івано-Франківщини познайомилися в Одесі з 60-річним чоловіком, який запросив їх до себе додому. Потім вони його вбили, а тіло заховали в диван. Згодом зловмисники повернулися та пограбували квартиру.
Джерело:Поліція Одещини
Про це повідомили 14 травня, а коли саме це трапився злочин – невідомо. Затриманому чоловіку 26 років, а жінці – 30. Також затримали 37-річного чоловіка, який допоміг їм грабувати квартиру.
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Авто правоохоронців із місця затримання підозрюваних / Фото Нацполіції
Що відомо про вбивство
Зловмисники познайомилися з одеситом у міському парку. Їх знайомство переросло в застілля у домі чоловіка.
Однак у певний момент між власником помешкання та гостем почалася сутичка. Тоді житель Миколаєва взяв ремінь та задушив старшого чоловіка.
Коли дівчина заснула, я вийшов покурити. Вертаюся, а він пристає до моєї дівчини, яка спить. Почався конфлікт і я його повалив,
– розповів підозрюваний у вбивстві.
Допит затриманого за вбивство в Одесі / Фото Нацполіції
Після цього "гості" заховали тіло в диван, забрали ключ від квартири та пішли звідти. Наступного дня вони разом зі знайомим жителем Волинської області повернулися та викрали побутову техніку.
Зловмисники продали викрадене та поїхали в Київ. Там їх затримали правоохоронці.
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Криміналісти працюють на місці вбивства в Одесі / Фото нацполіції
Що загрожує зловмисникам
Правоохоронці повідомили трьом фігурантам справи за статтею про крадіжку. За нею їм загрожує від 3 до 6 років в'язниці. А жителя Одеської області також судитимуть за умисне вбивство. Тому йому також може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.
Допит і затримання підозрюваного у вбивстві: відео Нацполіції