Пограбували будинок нардепа Павла Пинзеника під Києвом: політика з дружиною зв’язали

Невідомі влаштували розбійний напад і пограбували будинок нардепа від "Народного фронту" Павла Пинзеника у Глевасі під Києвом. 3 травня у будинок політика увірвалися 4 людей в одязі чорного та хакі кольорів і балаклавах. Один зі зловмисників розмовляв грузинською мовою.

Зловмисники зв’язали Пинзеника разом з дружиною на другому поверсі будинку нардепа, повідомляє 24 канал у своєму Telegram. При цьому речник поліції Київщини Микола Жукович у коментарі 24 каналу не підтвердив, але й не спростував інформацію про те, що пограбували будинок саме Пинзеника.

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Після цього нападники змусили політика відчинити сейф, погрожуючи пістолетом. З сейфа зловмисники викрали 40 тисяч доларів, 20 тисяч євро, інше майно, телефони.

Пинзеник вже написав заяву в поліцію. Там відкрили справу за фактом розбійного нападу та почали розшуки зловмисників. Зараз на місці злочину працюють слідчі, оперативники, криміналісти та кінологи.

У мережі також з'явилися фото будинку, де стався злочин. Знімки опублікував "Обозреватель".



Пограбований будинок під Києвом



Фото з місця злочину у Глевасі, де напали на будинок нардепа

Що відомо про Павла Пинзеника? Народний депутат України від партії "Народний фронт", перший заступник голови парламентського Комітету з питань регламенту та організації роботи Ради. Пинзеник є одним з тих, хто просив Конституційний суд скасувати кримінальну статтю про незаконне збагачення, яке врешті таки була скасована. У 2018 році нардеп потрапив у скандал через те, коли його авто зачепило учасника акції протесту.