Нещодавно в Київський області невідомі скоїли збройний напад на підприємця. Зловмисники вистрілили в чоловіка та викрали у нього велику суму грошей.

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Інцидент трапився на дорозі. Нападники зробили вигляд, що ремонтують авто, коли повз них машиною їхав один із жителів Обухівського району. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Київській області.

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Коли чоловік запропонував їм допомогу, зловмисники в нього вистрелили. Однак, на щастя, куля влучила в авто. Щоправда, нападникам у постраждалого вдалося викрити велику суму грошей – за даними ЗМІ, мовиться про 200 тисяч доларів. Опісля вони зникли в невідомому напрямку.

Що відомо про нападників

Зловмисників правоохоронці вже затримали. Викрили їх оперативники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з працівниками Обухівського відділу поліції та Служби безпеки України. Силову підтримку здійснювали бійці КОРДу.

Нападники – уродженці Близького Сходу. Їх підозрюють у скоєнні розбійних нападів на території Київщини.

Керував усім 37-річний киянин – він уже мав проблеми із законом за злочини, зокрема за вбивство.

Також встановили його спільника (про його особу правоохоронці інформації не надали).

Під час проведення слідчих дій на місці злочину, обшуку авто зловмисників та за адресами їхнього проживання, правоохоронці виявили та вилучили:

вогнепальну та холодну зброю,

боєприпаси,

кастет,

мобільні термінали,

банківські картки,

пакети з грошима,

пластикову маску.

Що загрожує зловмисникам

За фактом нападу поліція порушила кримінальну справу. Мовиться про розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище.

Якщо вину зловмисників доведуть, їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Також поліцейські перевіряють підозрюваних на причетність до скоєння інших подібних злочинів.

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