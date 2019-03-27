Пограбування армії: на будівництві казарм для військових розікрали майже 15 мільйонів

Керівникам будівельної фірми з Києва оголосили про підозру в розкраданні 14 мільйонів 400 тисяч гривень. Ці гроші виділили з держбюджету на будівництво казарм для військовослужбовців.

Правоохоронці не вказують назву фірми-зловмисниці, але у правоохоронних органах кажуть, що мовиться про ТОВ "Перша будівельно-монтажна група".

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Усе почалося з того, що 2018 році Північне територіальне квартирно-експлуатаційне управління Міноборони уклало кілька угоди з приватною будівельною компанією. Це були угоди про будівництво житла для військовослужбовців у Новоград-Волинському на Житомирщині. Сума замовлення склала 54 мільйони 500 тисяч гривень.

На банківські рахунки будівельної компанії перерахували близько 15 мільйонів гривень авансу. За ці гроші упродовж 3 місяців підрядник мав закупити необхідні матеріали, конструкції та вироби.

Замість цього директор фірми разом з іншими службовцями компанії провели низку безтоварних операцій з підконтрольними фірмами. Тобто вони вивели державні гроші в тіньовий сектор економіки (діяльність, яка розвивається поза державним обліком та контролем). За привласнені гроші зловмисники купили нерухомість, автомобілі та витратили їх на інші потреби.

Відтак, державний бюджет зазнав 14 мільйонів 400 тисяч гривень збитків, з’ясувала експертиза. Тож засновнику, директору та головному бухгалтеру будівельної фірми оголосили підозри у розкраданні державних грошей. Тепер підозрюваним мають обрати запобіжні заходи. Прокуратура хоче, щоб зловмисників взяли під варту та арештували їхнє майно. Крім того, з компанії планують стягнути привласнені гроші.

У прокуратурі Києва наголосили, що Міноборони ще у 2018 році розірвало договори з цим підрядником.

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