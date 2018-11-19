Пограбування інкасаторів під Києвом: викрадена сума вдвічі більша

У п’яти банківських касетах, які зловмисники викрали в інкасаторів в Ірпені, було не 1,8, а 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє прес-служба поліції. Нагадаємо, що раніше невідомі пограбували інкасаторів у місті Ірпінь під Києвом, та викрали з автомобіля банківські касети із грошима. Правоохоронці затримали одного зі зловмисників .

Читайте також: Під Києвом невідомі пограбували інкасаторів

Після вилучення касет, працівники поліції та банку перерахували банкноти. З'ясувалося, що зловмисники викрали не 1,8, а 3 мільйони гривень.



Поліція вилучила касети з банкнотами з автомобіля зловмисників/ Джерело: Національна поліція

Наразі поліція продовжує встановлювати місцеперебування підозрюваних у крадіжці, а також вживає заходи щодо затримання інших причетних до пограбування фігурантів.