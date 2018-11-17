Пограбування інкасаторів під Києвом: злочинці поцупили досить значну суму

У Ірпені, що під Києвом, невідомі зранку пограбували автомобіль інкасаторів. Стало відомо, що викрадено 1 мільйон 800 тисяч гривень.

Інкасатор змінював касети з грошима в одному із банкоматів "ПриватБанку". Напарник перебував у автомобілі. Раптово підбігли невідомі, вкрали декілька касет та втекли.

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Тепер постраждалий банк гарантує винагороду у 100 тисяч гривень тим, хто допоможе затримати грабіжників.

Відео з коментарем речника Нацполіції у Київській області Миколи Жуковича:

У Київській області введений та триває план "Перехоплення".

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що 28 вересня у центрі Одеси стався напад зі стріляниною на інкасаторів, внаслідок чого дві особи зазнали поранень і їх було госпіталізовано, а зловмисникам вдалося викрасти понад 3 мільйони гривень.