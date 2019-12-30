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      Пограбування на 52 мільйони гривень: під Одесою бандити захопили фуру і викрали цінний вантаж

      2239 Читать новость на русском
      Грабіжники втекли із цінним вантажем / pinterest

      Поблизу Одеси озброєні грабіжники захопили фуру і викрали вантаж вартістю у понад 52 мільйони гривень.

      Про це повідомляє місцеве видання "Думська" із посиланням на джерела в обласній прокуратурі.

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      Як відбувалось пограбування фури

      Вантажівка ДАФ із причепом їхала з Одеси до Києва. Коли машина заправлялася у селі Нерубайське, всередину непомітно проник озброєний бандит.

      Варто було водієві від'їхати, як грабіжник перестрибнув у кабіну водія і, погрожуючи пістолетом, змусив далекобійника заїхати у лісопосадку. Там вантажівку вже очікували спільники злочинця.

      Водію зв'язали руки і ноги, а на голову, закривши очі, натягнули шапку. Бандити швидко перевантажили вантаж вартістю 52 мільйони гривень в іншу машину та зникли. Що саме перевозила вантажівка невідомо.

      Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею 187 Кримінального кодексу України.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кримінальні новини Пограбування Новини Одеси
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