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Пограбування на мільйон євро: у Парижі обікрали сім'ю з Росії

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У Парижі вкрали валізи з діамантами у сім'ї з Росії
У Парижі вкрали валізи з діамантами у сім'ї з Росії / 112

У понеділок, 3 вересня, на виході з паризького аеропорту Ле-Бурже група озброєних людей пограбувала сім'ю із Росії. У туристів вкрали 3 валізи, в яких знаходилися коштовності на суму 500 тисяч євро.

Про це йдеться на  сайті Europe1.

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Інцидент стався в понеділок увечері, близько 22:30. Сім'я з трьох осіб прилетіла з Ніцци на приватному літаку і сіла в таксі. При виїзді на автостраду шлях їм перегородив автомобіль. Росіяни спочатку подумали, що сталося ДТП, але пізніше з машини вибігли четверо озброєних грабіжників у масках. Вони змусили туристів відкрити багажник і віддати три валізи, гаманець і мобільні телефони.

Водій спробував зняти грабіжників на телефон, але злочинці вихопили гаджет.

Ймовірно, злочинці були добре поінформовані. Жертви пограбування повідомили поліції, що в одній з валіз знаходилися коштовності, в тому числі, діаманти, на суму понад 500 тисяч євро. Загальна вартість викраденого сягає мільйона євро, так як в багажі також був дорогий одяг. Слідство веде поліцейський департамент Ла-Курнев, містечка в передмісті Парижа.

Нагадаємо, 1 вересня популярний український гурт "СКАЙ" пограбували в Одесі. Знаменитості втратили чимало дороговартісного обладнання.

Теги: Новини Росії Жертви Пограбування Новини Франції
Джерело: 24 канал
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