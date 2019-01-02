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      Пограбування "Приватбанку" в Києві: зловмисники нічого не вкрали

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      Пограбування "Приватбанку" в Києві: зловмисники нічого не вкрали
      Пограбування "Приватбанку" в Києві: зловмисники нічого не вкрали / Фото з відкритих джерел

      У перший день нового року у Києві невідомі пограбували відділення "Приватбанку". Зі слів співробітників фінансової установи, зловмисники не взяли гроші.

      Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

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      Напередодні 24 канал повідомляв, що зловмисники забрали гроші та втекли до приїзду охорони і поліції. Сигналізація начебто спрацювала, проте нікого не зупинила, грабіжники зламали замки на вхідних дверях та у касовому приміщенні.

      Фото з місця пограбування
      Фото з місця пограбування "Приватбанку"

      Наразі відомо, що зловмисники, шляхом злому замків, зайшли у приміщення, пошкодили сигналізацію та вимкнули камери відеонагляду. 

      Після проведеної перевірки, поліцейські встановили, що грошових коштів чи майна правопорушники з банку не забрали. Наразі правоохоронці намагаються встановити зловмисників. Подія зареєстрована в управлінні поліції. Розпочато кримінальне провадження за статтею "Порушення недоторканості житла".

      В Києві зловмисники залізли до відділення
      У Києві зловмисники залізли до відділення "Приватбанку"

      Теги: Новини Києва Поліція Новини України Пограбування Приватбанк
      Джерело: 24 канал
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