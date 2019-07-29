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      Пограбування зі стріляниною ювелірного магазину в Києві: відео з камер спостереження та деталі

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      Пограбування ювелірного магазину в Києві
      Пограбування ювелірного магазину в Києві / "Інформатор"

      Розбійний напад зі стріляниною зафіксували камери відеоспостереження. Мовиться про спробу пограбування ювелірного магазину у неділю, 28 липня, в Голосіївському районі Києва.

      Зловмисник у масці та з мисливською рушницею зайшов до ювелірного магазину на вулиці Антоновича у Києві приблизно о 11:25 – тобто, через 25 хвилин після відкриття закладу. Про інцидент повідомила поліція Києва.

      Читайте також: Затримали лідера бандитів, що грабували ювелірні магазини у 2016-2018 роках

      Ця особа в масці підставила щось між дверима та магнітним замком, щоб двері не заблокували. А далі навела ствол рушниці на охоронця і сказала, що це пограбування. Попри вимогу "не рухатися" охоронець у виконання свого обов'язку кинувся на грабіжника, відразу пролунав постріл.

      Відео опублікував у Facebook перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін:

      На щастя, зловмисник потрапив у вітрину магазину, а не в охоронця – той встиг відвести ствол зброї убік.

      Приватний охоронець професійно та грамотно дав відсіч злочинцю. Той не зміг нічого вкрасти й був змушений втекти,
      – написав Аброськін.

      Цікаво, що після пострілу грабіжник спробував перезарядити рушницю, та "перехвилювався", впустив патрон і втік.

      Наслідки нападу – відео "Інформатора":

      Зараз правоохоронці встановлюють особу зловмисника та розшукують його.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Поліція Новини Києва Кримінальні новини Пограбування
      Джерело: 24 канал
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