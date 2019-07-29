Пограбування зі стріляниною ювелірного магазину в Києві: відео з камер спостереження та деталі

Розбійний напад зі стріляниною зафіксували камери відеоспостереження. Мовиться про спробу пограбування ювелірного магазину у неділю, 28 липня, в Голосіївському районі Києва.

Зловмисник у масці та з мисливською рушницею зайшов до ювелірного магазину на вулиці Антоновича у Києві приблизно о 11:25 – тобто, через 25 хвилин після відкриття закладу. Про інцидент повідомила поліція Києва.

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Ця особа в масці підставила щось між дверима та магнітним замком, щоб двері не заблокували. А далі навела ствол рушниці на охоронця і сказала, що це пограбування. Попри вимогу "не рухатися" охоронець у виконання свого обов'язку кинувся на грабіжника, відразу пролунав постріл.

Відео опублікував у Facebook перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін:

На щастя, зловмисник потрапив у вітрину магазину, а не в охоронця – той встиг відвести ствол зброї убік.

Приватний охоронець професійно та грамотно дав відсіч злочинцю. Той не зміг нічого вкрасти й був змушений втекти,

– написав Аброськін.

Цікаво, що після пострілу грабіжник спробував перезарядити рушницю, та "перехвилювався", впустив патрон і втік.

Наслідки нападу – відео "Інформатора":

Зараз правоохоронці встановлюють особу зловмисника та розшукують його.