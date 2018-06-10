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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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Погравши зі мною, він розбив все, що було, – Галя розповіла про стосунки з "Холостяком"

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Шоу "Холостяк" 8 сезон
Шоу "Холостяк" 8 сезон / Фото з відкритих джерел

Фіналістка 8 сезону романтичного шоу "Холостяк" Галина розповіла, що занадто сильно довірилася головному герою Рождену Анусі. За її словами, чоловік впродовж трьох місяців награвся нею у проекті, після чого "розбив усе, що було всередині".

Про це дівчина розповіла в інтерв'ю "Комсомольській правді".

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Галя заявила, що з Рожденом Анусі після закінчення проекту "Холостяк" жодних стосунків немає, навіть дружніх.

У нас немає нічого! Рожден своєю поведінкою довів те, що для нього це шоу і йому не потрібні стосунки,
– наголосила дівчина.

Зокрема, вона розповіла, що після виходу першого випуску проекту в ефір, вона зробила публікацію в Instagram. Тоді на її сторінку підписався Рожден і відправив повідомлення "Як ти?". Як зазначає дівчина, вона відповіла йому через пару тижнів наступне: "Знову сценарний хід для того, щоб в фіналі сказати яка Галя погана і не відповіла мені?". 

"Я сто разів пошкодувала про те, що йому відповіла. Хотіла дати йому зрозуміти, що я не буду з'ясовувати стосунки. Мені здається, що Рожден шкодує, що пішов на проект", – додала Галя.

Нагадаємо, що 25 травня у фіналі проекту "Холостяк" Рожден Анусі з двох дівчат обрав одну. Своє рішення співак зробив на користь Іванни Гончарук. Водночас найемоційніша учасниця романтичного шоу Галина Присташ покинула Холостяка без обіймів на прощання. Перед тим, як сісти в авто, дівчина зазначила, що герої шоу не продовжують стосунків з обраницями, бо вибирають не тих.

Що таке шоу "Холостяк"? Це реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".

Головним героєм 8 сезону став музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN).

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися від конкуренток.

Теги: LifeStyle Музика Психологія
Джерело: 24 Канал
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