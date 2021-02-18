В масках й з молотками: в центрі Харкова розгромили магазин – фото, відео

Троє чоловіків у масках розбили молотками 10 вітрин і дві вхідні двері магазину елітного одягу Symbol. Це сталося 18 лютого о 2.50 ночі. Бутік розташований в самому центрі Харкова, на площі Свободи,7, у двох кроках від університету ім. Каразіна. Кадри погрому викладені очевидцями в соцмережах.

За даними пресслужби поліції, інформація про подію зареєстрована в районному управлінні поліції в 3.10. Вилучено відео з камер спостереження, дані внесені до Єдиного реєстру обліку Харківського районного управління поліції №3.

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За відомості про хуліганів керівництво магазину обіцяє винагороду.

Так виглядає магазин у Харкові зараз / Фото соцмережі

За інформацію про цих недомарадерів, магазин готовий виплатити винагороду 50 тисяч гривень. Анонімність гарантується,

– повідомляє телеграм-канал "Труха. Харків".

Про магазини Symbol

Торгова марка Symbol представлена ​​в чотирьох містах України: 22 бутіки працюють в Харкові, Дніпрі, Одесі, Києві. Перші магазини мережі з'явилися наприкінці 90-х років.

За даними ресурсу Інформатор, в січні 2019 року в Дніпрі на Катеринославському бульварі бутик Symbol підпалили, в результаті чого він повністю згорів. Очевидці повідомляли, що спочатку троє невідомих розбили в магазині вітрини, потім всередину приміщення було кинуто коктейль Молотова.

Також це джерело повідомляє, що торгова марка Symbol належить харківській підприємниці Ользі Федорової. У 2016 році у всіх магазинах мережі проходили обшуки, пов'язані з фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Харківські магазини й вандали