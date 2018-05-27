Погром кіосків на ринку в Києві: члени С14 запевнили, що вони не причетні до інциденту

У праворадикальній організації С14 запевнили в тому, що її учасники не причетні до погромів кіосків у Києві на ринку біля станції метро "Лісова".

Про це повідомляється у Telegram-каналі організації.

Зазначимо, що 27 травня у Києві до кіоска біля станції метро "Лісова", де напередодні було побито військового пенсіонера, прийшли представники праворадикальної організації С14. Між ними та правоохоронцями спалахнула сутичка, оскільки активісти узялися трощити кіоски.

Активісти С14 не громили ринок на "дарнику". Ми разом з ветеранськими організаціями трьох районів під’їхали трохи пізніше – на 11:15. Вже, коли події були у розпалі,

– запевнили в організації.

При цьому в С14 закликали утриматися від подальших погромів на ринках тих, хто збирається займатися шантажем.



Заява членів С14

Нагадаємо, 26 травня на київському ринку біля станції метро "Лісова" група іноземних торговців одного з кіосків побила військового пенсіонера, який заступився за жінку з дітьми. Чоловікові зламали носа.