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Погром кіосків на ринку в Києві: суд віддав одного з затриманих на поруки Білецькому

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Погром кіосків на ринку в Києві: суд віддав Мороза на поруки
Погром кіосків на ринку в Києві: суд віддав Мороза на поруки / Rbc.ua

У вівторок, 28 травня, Деснянський райсуд Києва ухвалив рішення віддати на поруки одного із трьох затриманих у справі щодо погрому кіосків на столичному ринку Павла Мороза. Так затриманого взяв на поруки нардеп Андрій Білецький.

Про це у залі засідань заявила суддя, повідомляє "РБК-Україна".

"Суд ухвалив до Павла Мороза 1996 року народження, безробітного та студента застосувати запобіжний захід у вигляді особистої поруки народного депутата Білецького. При винесенні рішення судом враховуються практики Європейського суду", – заявила суддя.

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Додамо, що Морозу інкримінували статтю про хуліганство та напад на правоохоронців.

Нагадаємо, 27 травня у Києві до кіоска біля станції метро "Лісова", де напередодні було побито військового пенсіонера, прийшли, ймовірно, представники праворадикальної організації С14. Між ними та правоохоронцями спалахнула сутичка, оскільки активісти узялися трощити кіоски.

Згодом в організації С14 спростували свою причетність до погромів на ринку в Києві. У поліції ж сповістили про затримання 10 учасників інциденту на ринку.

Теги: Новини України Андрій Білецький Сутички Новини Києва Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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