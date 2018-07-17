Погром табору ромів на Лисій Горі: лідеру С14 оберуть запобіжний захід

18 липня Голосіївський районний суд обере запобіжний захід координатору праворадикальної організації С14 Сергію Мазуру. Його звинувачують в організації та участі погрому в таборі ромів на Лисій Горі.

Про це інформують члени С14 на сторінці організації у Facebook.

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Зокрема, там зазначають, що суд ще у вівторок, 17 липня, розпочав розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Сергію Мазуру. Проте засідання продовжать о 9:00 18 липня.

Суд по Мазуру перенесли на завтра. Суддя встановив, що вручення підозри та обшук був незаконний. Тому змусила слідчого Заруднього зробити все законним чином,

– пишуть на сторінці С14 у соцмережі.

Додамо, що прокуратура просила обрати для координатора С14 запобіжний захід не пов’язаний з триманням під вартою.

Нагадаємо, 10 липня координатору націоналістичної організації С14 Сергію Мазуру оголосили про підозру через влаштований "рейд" у ромському таборі на Лисій горі, що у Києві.

Раніше, у Києві у національному природному парку "Голосіївський" з’явився табір ромів. 7 червня представники націоналістичних організацій заявили, що очистять Голосіївський парк від ромів, якщо ті самі не підуть звідти протягом 24 годин. Згодом в організації запевнили, що роми добровільно покинули територію парку та обійшлося без інцидентів. Однак у поліції переконують, що вже після цього на табір напали громадські активісти та зруйнували його.

Відтак, за фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розслідують подію за статтею "Хуліганство".