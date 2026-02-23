Про це пише поліція Києва.

Читайте також Були завербовані через Telegram, – Зеленський про виконавців теракту у Львові

Що відомо про жінку, яка погрожувала підірвати управління поліції?

У листопаді 2025 року жінка зателефонувала в поліцію Києва та сказала, що планує підірвати гранатою будівлю поліції.

Цю інформацію одразу передали всім необхідним службам для перевірки та реагування. Порушницею виявилась 52-річна киянка.

Під час огляду житла поліцейські не знайшли жодних небезпечних чи заборонених предметів і речовин. Також під час спілкування жінка не дала жодних логічних пояснень своїм діям.

Слідчі затримали "жартівницю" за статтею 280 кримінального кодексу України – неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Наразі обвинувальний акт передали до суду.

Останні кримінальні новини:

  • 33-річна мешканка Костополя влаштувала теракт у центрі Львова, що призвів до загибелі 23-річної поліцейської та поранень понад 20 правоохоронців. Їй оголосили підозру за терористичний акт та незаконне поводження зі зброєю, що загрожує довічним ув'язненням або до 15 років за основним злочином.

  • 19 лютого на Буковині невідомий кинув бойову гранату у службовий автомобіль поліції, поранивши двох правоохоронців, і втік. Нападника – 48-річного колишнього військовослужбовця з Сторожинця – швидко затримали, а за місцем його проживання вилучили зброю та боєприпаси.

  • СБУ та Нацполіція зірвали теракти у Києві та Житомирі. Дві жінки, які працювали на ФСБ, виготовляли саморобну вибухівку у підпільній лабораторії. Їх затримали на етапі підготовки, підозрюваним загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.