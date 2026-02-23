Про це пише поліція Києва.
Що відомо про жінку, яка погрожувала підірвати управління поліції?
У листопаді 2025 року жінка зателефонувала в поліцію Києва та сказала, що планує підірвати гранатою будівлю поліції.
Цю інформацію одразу передали всім необхідним службам для перевірки та реагування. Порушницею виявилась 52-річна киянка.
Під час огляду житла поліцейські не знайшли жодних небезпечних чи заборонених предметів і речовин. Також під час спілкування жінка не дала жодних логічних пояснень своїм діям.
Слідчі затримали "жартівницю" за статтею 280 кримінального кодексу України – неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Наразі обвинувальний акт передали до суду.
Останні кримінальні новини:
33-річна мешканка Костополя влаштувала теракт у центрі Львова, що призвів до загибелі 23-річної поліцейської та поранень понад 20 правоохоронців. Їй оголосили підозру за терористичний акт та незаконне поводження зі зброєю, що загрожує довічним ув'язненням або до 15 років за основним злочином.
19 лютого на Буковині невідомий кинув бойову гранату у службовий автомобіль поліції, поранивши двох правоохоронців, і втік. Нападника – 48-річного колишнього військовослужбовця з Сторожинця – швидко затримали, а за місцем його проживання вилучили зброю та боєприпаси.
СБУ та Нацполіція зірвали теракти у Києві та Житомирі. Дві жінки, які працювали на ФСБ, виготовляли саморобну вибухівку у підпільній лабораторії. Їх затримали на етапі підготовки, підозрюваним загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.