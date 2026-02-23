Про це пише поліція Києва.

Що відомо про жінку, яка погрожувала підірвати управління поліції?

У листопаді 2025 року жінка зателефонувала в поліцію Києва та сказала, що планує підірвати гранатою будівлю поліції.

Цю інформацію одразу передали всім необхідним службам для перевірки та реагування. Порушницею виявилась 52-річна киянка.

Під час огляду житла поліцейські не знайшли жодних небезпечних чи заборонених предметів і речовин. Також під час спілкування жінка не дала жодних логічних пояснень своїм діям.

Слідчі затримали "жартівницю" за статтею 280 кримінального кодексу України – неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Наразі обвинувальний акт передали до суду.

