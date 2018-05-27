Погрожували звільненням і штрафами, – як скандальний Гичка міг очолити Львівську обллікарню

У Львові громадські активісти виступили проти того, аби призначити очільником Львівської обласної лікарні Михайла Гичку. Кажуть, конкурс був нечесним, а на голосування в облраді вплинули родинні зв'язки з депутатом Богданом Дубневичем.

Генеральним директором Львівської обласної лікарні стає її головний лікар. Голова обласної ради Олександр Ганущин вітає Михайла Гичку з посадою. Вони – з одної фракції. Обидва з БПП, а від "порошенківців" Гичка отримав найбільше голосів.

Читайте також: У Львові лікарі перинатального центру перекрили дорогу, протестуючи проти звільнення

І обох вважають людьми одіозних братів Дубневичів у Львівській обласній Раді. Ганущин з Дубневичами працював. А Гичка – родич, і цим пишається. Його син, який до слова, 2017 року входив до п'ятірки найбагатших лікарів України одружений із донькою Богдана Дубневича.

"То шо ми не маємо дружити? І як може впливати на мою посаду сват Дубневич?" – прокоментував Михайло Гичка.

"Може", – вважають активісти 15 громадських організацій, які звернулися облраду з простестом проти призначення Гички.

В мене є така інформація, що деякі керівники департаментів, я думаю, що за вказівкою з гори, погрожували обласним депутатам звільненням з роботи і накладенням різноманітних штрафних санкцій, і таким чином була пропхана кандидатура Гички,

– розповів голова громадського руху "Європейське місто" Богдан Рабешко.

Депутати у цьому питанні і справді продемонстували неймовірну солідарність. Не голосували лише "Самопоміч" та "Свобода". А от фракція "Громадянська позиція", яка позиціонує себе, як опозиційна раптом віддала 6 голосів за кандидата від влади. Заступник голови облради Володимир Гірняк каже, що утримався, а його однопортійці проголосували, бо Михайло Гичка звільнив крісло голови депутатської комісії з питань охорони здоров'я. Його він обіймав та водночас керував лікарнею.

Посада голови комісії дає доступ до розподілу обласних коштів поміж медичними закладами Львівщини. Чи дістанеться вона громадянській позиції, стане відомо на наступній сесії 5 червня. Єдиною конкуренткою пана Гички була його колишня заступниця – Наталія ван Доеверен. Однак комісія зняла її з конкурсу, мовляв, через брак документів. Зараз лікарка переконана: конкурсу як такого і не було.

Весь склад комісії підбирався таким чином, аби забезпечити той результат, який був поставлений перед складом комісії, а саме –проведення на цю посаду єдиного, безальтернативного кандидата,

– запевнила колишня заступниця головного лікаря обласної лікарні Наталія ван Доеверен.

Тим часом, Гичка за 8 років на посаді головного лікаря фігурував не у одному скандалі, кажуть активісти.

"Львівська обласна клінічна лікарня закупляє предмети медичні просто без тендеру за завищеними цінами, тобто на сьогодні ми говоримо про 80 з чимось мільйонів гривень, які витрачаються на закупівлю при тому, що на ринку є інші юридичні особи, які продають аналогічні медичні засоби наприклад за 50 мільйонів гривень", – зазначила голова підрозділу Об’єднання адвокатів, які надають безоплатну допомогу, Валерія Коломієць.

Сам Гичка пояснює: все тому, що приватна компанія подарувала лікарні 56 апаратів штучних нирок. Тож комплектуючі тепер треба купувати лише в цієї фірми за цінами, які ставить виробник.

Я завжди пропоную, хай всі фірми будують свої центри надання ниркової допомоги, замісної ниркової терапії, ставлять свої машини, ставлять свої водоочисники, і ми в них будемо купляти послугу,

– сказав головний лікар обласної лікарні, депутат Михайло Гичка.

Михайла Гичку обрали на посаду 15 травня та підписали із ним п'ятирічний контакт. Лікар каже, на сьогодні не має наміру щось змінювати у лікарні, насамперед хоче завершити ремонт у пологовому відділенні.