Погрожував підірвати школу й пішов за пивом: затримали одесита з гранатою
Джерело:телеграм "Ху***я Одесса"
В Одесі 17 вересня чоловік із гранатою погрожував підірвати 86 міську школу. Після цього він прийшов у магазин купити пиво та його затримали.
Про це повідомили в мережі приблизно о 12:40. На місце одразу викликали правоохоронців, які оточили двір.
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Затримання чоловіка з гранатою: дивіться відео телеграму "Курс Одесса"
Огородили все стрічкою
На відео з місця зловмисник вже сидить і з ним спілкується поліцейський. Проте там немає звуку, тому невідомо, про що саме вони розмовляють.
Територію, де проводили затримання обгородили обмежувальною стрічкою. Згодом чоловіка посадили на пластмасовий стілець. Правоохоронці почали спілкуватися з очевидцями, щоб встановити обставини.
Затриманий чоловік із гранатою: відео телеграму "Ху***я Одесса"
Схожий випадок нещодавно
13 вересня повідомили, що селі Визирка в Одеському районі чоловік погрожував людям гранатою. Він це робив біля магазину.
Туди одразу приїхали правоохоронці, які затримали зловмисника. У нього справді була бойова граната Ф-1.