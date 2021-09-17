Погрожував підірвати школу й пішов за пивом: затримали одесита з гранатою

В Одесі 17 вересня чоловік із гранатою погрожував підірвати 86 міську школу. Після цього він прийшов у магазин купити пиво та його затримали.

Про це повідомили в мережі приблизно о 12:40. На місце одразу викликали правоохоронців, які оточили двір.

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Затримання чоловіка з гранатою: дивіться відео телеграму "Курс Одесса"

Огородили все стрічкою

На відео з місця зловмисник вже сидить і з ним спілкується поліцейський. Проте там немає звуку, тому невідомо, про що саме вони розмовляють.

Територію, де проводили затримання обгородили обмежувальною стрічкою. Згодом чоловіка посадили на пластмасовий стілець. Правоохоронці почали спілкуватися з очевидцями, щоб встановити обставини.

Затриманий чоловік із гранатою: відео телеграму "Ху***я Одесса"

Схожий випадок нещодавно

13 вересня повідомили, що селі Визирка в Одеському районі чоловік погрожував людям гранатою. Він це робив біля магазину.

Туди одразу приїхали правоохоронці, які затримали зловмисника. У нього справді була бойова граната Ф-1.