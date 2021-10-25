Погрожують багатодітній мамі: розповіли про "пресинг" у дніпровському дитсадочку

Багатодітна матір із Дніпра поскаржилася на те, що їй погрожують у дитсадочку №348. Їй нібито стверджували, що звернуться до соціальних служб, якщо не забиратиме дитину вчасно.

При цьому жінка повідомила, що 15-річній сестричці дитину віддавати відмовилися, нібито через малий вік. Однак жінка впевнена, що їй вирішили таким чином помститися.

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За що можуть мститися жінці

Про інцидент повідомила 25 жовтня у своєму фейсбуці адвокатка Юлія Сегеда. За її словами, в цей дитячий садочок не хотіли приймати дитину. Завідувачка закладу пішла на поступки лише після звернення в міський Департамент гуманітарної політики.

А вже після цього вона нібито вирішила помститися. Вона сказала, що не віддаватиме дитину нікому, окрім батьків. А також, за словами жінки, погрожувала звернутися до соцслужби, якщо малюка не заберуть до 17:30.



Скриншот повідомлення, яке прийшло адвокатці / Фото Юлії Сегеди

Наша матуся пішла на курси й написала записку, щоб дитину віддали її 15 річній сестрі. Йти 5 хвилин, небезпеки немає. Ви вірите що в цьому садку ніколи старші брати й сестри не забирають дітей, а дітей віддають тільки батькам?

– написала адвокатка,

Також Юлія Сегеда закликала негайно припинити “пресинг” жінки. Також зазначила, що звернеться до садочка з адвокатським запитом. Наразі в дитячому садочку не коментували цю ситуацію.

Що відомо про цю матір

Адвокатка розповіла, що ця жінка є підопічною проєкту "Пані патронеса". Вона має 4 дітей і багато років страждала від домашнього насильства.

Проте згодом зважилася це припинити й перебралася жити до притулку. Потім винайняла житло та намагається стати на ноги. Вона заробляє тим, що власноруч виготовляє іграшки на продаж.