Погрози жінці були ще 13 травня, – адвокати постраждалої у Кагарлику
Адвокатка Олена Сотник заявила, що мати постраждалої у Кагарлику зверталася зі заявою щодо погроз дочці ще 13 травня. А підозрювані 24 травня викрали й малолітню сестру Нелі. Крім того, жінка боїться, адже один з фігурантів справи погрожував їй.
Трагедії можна було уникнути
Постраждала у зґвалтуванні у Кагарлику та її захисники дають у Києві пресконференцію, повідомляє 24 канал.
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Адвокатка Олена Сотник розповіла, що трагедії можна було уникнути. Адже мати постраждалої ще 13 травня подала заяву про погрози дочці зі сторони одного з підозрюваних. Однак на неї не відреагували.
Якби у правоохоронних органах 13 травня відреагували належним чином, то 24 травня не було б,
– заявила Сотник.
За її словами, принципово, аби ДБР та прокуратура розслідували події у хронології. Адже така поведінка правоохоронців свідчить або про зволікання, або про прикриття злочинів конкретних поліцейських.
Захисниця також розповіла, що є ще один фігурант справи. Крім того, малолітня сестра Нелі постраждала від цих же підозрюваних. Вони викрали її 24 травня і здійснювали слідчі дії без будь-яких підстав.
Микола Кузів погрожував Нелі
Олена Сотник також розповіла, що потерпіла боїться за своє життя через погрози одного з фігурантів, а саме Миколи Кузіва.
Адже він при арешті чітко сказав: "я скоро повернуся і ви зрозумієте, ви тоді отримаєте".
Сотник та інші захисниці Нелі переконані, що справа є дуже важливою для всього суспільства. Якщо поліцейські понесуть відповідальність за вчинене, то це допоможе жінкам, які страждають в Україні від насильтсва, не мовчати.
Зґвалтування у Кагарлику: коротко
- Вранці 25 травня співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київська область) за підозрою у зґвалтуванні.
- Раніше до лікарні звернулася жінка, яка заявила про побиття та зґвалтування правоохоронцями.
- Виявилося, що 23 травня її викликали в поліцію на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.
- Двох поліцейських затримали. Це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима.
- Правоохоронців одразу ж звільнили. Все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, розформували. Згодом Кузіва та Сулиму взяли під варту.
- 22 червня в Апеляційному суді у Києві розглядають зміну запобіжного заходу підозрюваним.