Адвокатка Олена Сотник заявила, що мати постраждалої у Кагарлику зверталася зі заявою щодо погроз дочці ще 13 травня. А підозрювані 24 травня викрали й малолітню сестру Нелі. Крім того, жінка боїться, адже один з фігурантів справи погрожував їй.

Трагедії можна було уникнути

Постраждала у зґвалтуванні у Кагарлику та її захисники дають у Києві пресконференцію, повідомляє 24 канал.

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Адвокатка Олена Сотник розповіла, що трагедії можна було уникнути. Адже мати постраждалої ще 13 травня подала заяву про погрози дочці зі сторони одного з підозрюваних. Однак на неї не відреагували.

Якби у правоохоронних органах 13 травня відреагували належним чином, то 24 травня не було б,

– заявила Сотник.

За її словами, принципово, аби ДБР та прокуратура розслідували події у хронології. Адже така поведінка правоохоронців свідчить або про зволікання, або про прикриття злочинів конкретних поліцейських.

Захисниця також розповіла, що є ще один фігурант справи. Крім того, малолітня сестра Нелі постраждала від цих же підозрюваних. Вони викрали її 24 травня і здійснювали слідчі дії без будь-яких підстав.

Микола Кузів погрожував Нелі

Олена Сотник також розповіла, що потерпіла боїться за своє життя через погрози одного з фігурантів, а саме Миколи Кузіва.

Адже він при арешті чітко сказав: "я скоро повернуся і ви зрозумієте, ви тоді отримаєте".

Сотник та інші захисниці Нелі переконані, що справа є дуже важливою для всього суспільства. Якщо поліцейські понесуть відповідальність за вчинене, то це допоможе жінкам, які страждають в Україні від насильтсва, не мовчати.

Зґвалтування у Кагарлику: коротко