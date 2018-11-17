"Погрози чули не раз": Полторак відповів на заяви Росії закрити Азовське море

Російська Федерація неодноразово погрожувала Україні агресією та ворожими діями. Зараз, Київ готовий реагувати на всі погрози Москви не тільки в Азовському морі, а й на інших напрямках.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає "5 канал".

Читайте також: "Відповідь буде жорстка": у Порошенка прокоментували погрози РФ закрити Азовське море

"Погрози ми такі чули неодноразово і це було пов'язано не тільки з Азовським морем, а і з погрозами дійти до Києва за дві години, з погрозою знищити наші великі міста, у тому числі і столицю", – розповів міністр.

За словами очільника Міноборони, війська Збройних сил приводять до готовності у зв'язку з останніми погрозами від Росії.

Заходи приймаємо і готуємось реагувати, якщо це буде відповідно до наших завдань, наших стратегій. Ми будемо адекватно реагувати на загрози, які є не тільки в Азовському морі, а й в Чорному морі, і на інших напрямках зони відповідальності Збройних сил України,

– наголосив Полторак.

Нагадаємо, напередодні член комітету з оборони та безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич пригрозив що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України. Таку заяву він зробив, коментуючи затримання 15 суден українськими прикордонниками за відвідування портів Криму.

КОНФЛІКТ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ: ХРОНІКА ПОДІЙ