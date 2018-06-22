Погрози вбити, порнозірка на трибуні і селфі з Кріштіану Роналду – нефутбольні цікавинки ЧС-2018

Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії продовжує дивувати, смішити і навіть лякати. До вашої уваги – чергова порція цікавих історій.

Вбити!

Футболіста збірної Колумбії Карлоса Санчеса Морено вже зараз можна включити до списку головних невдах ЧС-2018. У матчі проти Японії він уже на 3-й хвилині зіграв рукою у власному карному майданчику, отримав червону картку, арбітр призначив пенальті, який суперники реалізували. В підсумку Колумбія в меншості поступилася 1:2.

Одразу після матчу Карлос почав отримувати сотні погроз у соціальних мережах від колумбійських уболівальників. Так, один з них опублікував у Твіттері фотографію Санчеса поруч зі знімком колишнього гравця збірної Колумбії Андреса Ескобара, якого застрелили через автогол у матчі ЧС-1994. Поруч підпис: "Пропоную помріяти". Інший користувач написав у відповідь:

Якщо Ескобара вбили через автогол, то Санчеса повинні вбити і помочитися на його труп.

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Поліція Колумбії вже почала розслідування за фактом погроз на адресу футболіста.

Алкосекрет

До речі, вболівальники Колумбії не лише злопам’ятні, але й винахідливі. Після поєдинку з Японією вони виклали в мережу відео, в якому продемонстрували, як пронесли алкоголь на трибуну в Саранську. Згідно правил, спиртне заборонено вживати на локаціях чемпіонату світу-2018. Особливо категорично не можна пити на трибунах. Але колумбійці знайшли вихід – вони поналивали алкоголь у фальшиві біноклі, занесли його на трибуни і там гарно почастувалися. Дивіться відео!

Не зрозуміло тільки, навіщо хитрюги "засвітили" такий спосіб випивати, адже у них попереду ще два матчі. Та й інших уболівальників вони підвели – тепер російські охоронці перевірятимуть гостей при вході на трибуну ще прискіпливіше. Особливо біноклі.

Неповага



Напис сербохорватською мовою на ЧС-2018

Не завадить росіянам уважність, а також елементарні знання і під час організації прес-конференцій. Інакше скандалів, як це трапилося з хорватською делегацією, не уникнути.

Річ у тім, що росіяни запропонували хорватам слухати синхронний переклад на конференціях… сербохорватською мовою. І повідомили про це на банерах на аренах. Але після розпаду Югославії сербохорватська мова перестала використовуватись – у Хорватії вживають хорватську, у Сербії – сербську... Тому недолугий сервіс росіян неабияк обурив хорватів і в тому числі – їхню національну футбольну асоціацію, яка висловила протест Міжнародній федерації футболу (ФІФА). Один з хорватських журналістів зазначив:

Коли я побачив напис, був приголомшений. Як би росіяни поставилися до того, що їхню мову назвали українсько-російська?

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Організатори пообіцяли змінити таблички і вести синхронний переклад прес-конференцій за участі хорватів їхньою мовою. Звісно, це добре, але, як кажуть, "осад залишився".

"Перебділи"

Негативно "відзначилися" організатори і перед матчем Іспанія – Іран (1:0) в Казані. Вони затримали іранську активістку Марьям Кашкаей. Причина – її плакат на підтримку права іранських жінок ходити на стадіони. За словами Марьям, вона мала дозвіл на показ банера, але російські охоронці затримали її на дві години і змусили викинути плакат. Лише після цього іранку пустили на трибуну, але вона, на жаль, запізнилася і побачила лише другий тайм зустрічі.

Відзначимо, що раніше Кашкаей із цим же плакатом без проблем пройшла на стадіон у Санкт-Петербурзі, де відбувався перший матч збірної Ірану на ЧС-2018. Тоді Марьям показали на ТБ і написали про неї багато провідних медіа світу. Але казанські охоронці ЗМІ не читають…

Порнозірка на трибуні



Порнозірка Наталя Немчинова

Зовсім інші життєві пріоритети у тепер вже знаменитої вболівальниці – 28-річної Наталі Немчинової. Російські мас-медіа спочатку визнали її найсексуальнішою вболівальницею, яку сфотографували на трибунах. Але згодом стало відомо, що Немчинова цілком відповідає цьому титулу, бо з 2016 року знімається в порнофільмах, а також є зіркою приватних секс-вечірок у московському клубі "Вінтаж".

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А як же "духовні скрепи"? – спитаєте ви. На перших порах росіяни намагалися "зам’яти" цю історію. Але вона отримала широкий резонанс, тож тепер відступати нікуди.

Фото гарячої Немчинової дивіться тут (+18).

Справжні друзі

А тепер дві історії про малечу.

Гравці збірної Данії зробили зворушливий подарунок партнеру – захиснику Йонасу Кнудсену. Дружина датчанина днями народила дівчинку – зробила це на кілька тижнів раніше терміну, коли команда вже відправилася на ЧС-2018. Йонас дуже переживав і, звісно, хотів побачити дружину і доньку. Тоді данські футболісти скинулися грошима і орендували для Кнудсена приватний літак. Той змотався додому, провідав близьких і швидко повернувся до табору збірної. Але вже спокійним і надзвичайно щасливим.

Ми захотіли вчинити по-людськи. Я сам батько, і уявляю, як радісно було Йонасу отримати звістку про народження дитини і як важко не мати можливості бути поруч з близькими. Ми зробили все, щоб він побачив свою дочку, – сказав воротар збірної Данії Каспер Шмайхель.

Селфі з Кріштіану Роналду



Кріштіану Роналду обіймає юного шанувальника

Приклад надзвичайної людяності продемонстрував і лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду. Російський журналіст Дмитро Смирнов розказав таку історію: хлопчик плакав біля автобуса португальської збірної через те, що не встиг сфотографуватися з Роналду. Але той побачив розпач юного шанувальника, спеціально вийшов з автобуса, обняв того і сфотографувався.

Відео цього зворушливого епізоду дивіться тут.

Золоті стадіони

І на завершення – про гроші. Організатори ЧС-2018 повідомили, що витратили на підготовку до турніру 683 мільярди рублів (майже 300 мільярдів гривень), що на 63 мільярди більше, ніж було заплановано. Левова частка переплат припадає на стадіони. Так, лише вартість зведення "Зеніт-Арени" протягом 10 років будівництва зросла у 7,5 разів!

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