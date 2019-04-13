Похід на Європу: що пишуть західні ЗМІ про зустрічі Порошенка та Зеленського з Макроном

Напередодні Петро Порошенко та Володимир Зеленський по черзі зустрілися з лідером Франції Еммануелем Макроном. Чинний український президент також мав перемовини з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Що пишуть західні медіа про це – у матеріалі 24 каналу.

Світові видання сходяться на думці, що кандидати у президенти України таким чином бажали продемонструвати виборцям те, що мають підтримку Заходу. Також ЗМІ міркують – чи є зустріч Меркель з Порошенком її втручанням у виборчу кампанію?

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Financial Times зазначає, що двоє кандидатів на пост президента України у прагненні зміцнити довіру виборців "перенесли" своє суперництво до ключових європейських столиць – Парижа та Берліна.

Така активність кандидатів показує важливість підтримки Заходу для обох, оскільки Україна все ще перебуває у стані конфлікту з Росією. Саме Франція та Німеччина беруть участь у переговорах у Нормандському форматі щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Зустрічі мали додаткову інтригу, зважаючи на появу на міжнародній політичній арені Зеленського.

Після зустрічі з Макроном колишній міністр фінансів України, який консультує Зеленського, Олександр Данилюк заявив, що перемовини були "дуже конструктивними". Також він додав, що "взагалі не було відчутно" того, що у Зеленського відсутній політичний досвід.

"Ми говорили про мирні переговори в Нормандському форматі і про те, які реформи будуть пріоритетними, якщо президентом стане Зеленський", – сказав Данилюк.

Видання цитує також Порошенка, який і з Берліна закликав Зеленського взяти участь у дебатах: "так, щоб українці могли свідомо обрати реального, а не віртуального кандидата".

Дивіться відео зустрічі команди Зеленського з Макроном:

Deutsche Welle акцентує саме на зустрічі Меркель з Порошенком. Про те, що Макрон зустрівся з обома кандидатами, згадується коротко. Видання зазначає, що обоє лідерів європейських країн перебувають в очікування результатів другого туру виборів в Україні.

Меркель зустрілася з Порошенком, а не з його опонентом,

– сказано у заголовку до відповідного матеріалу.

Далі мовиться про це, що таку вибірковість канцлерки Німеччини розкритикували. Видання цитує одного з представників Меркель, який зазначив, що з Зеленським у Німеччині жодної зустрічі поки що не планують.

Сама ж Меркель прагнула розвіяти уявлення про те, що вона виступає за Порошенка після того, як його конкурент не був запрошений на перемовини. Канцлерка пояснила це тим, що постійно контактує з українським колегою і вони побудували дуже тісні відносини за останні кілька років.

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Меркель заявила, що підтримує продовження переговорів у Нормандському форматі: "Ми повинні продовжувати цей шлях, тому що він єдиний, на якому справді можна досягти прогресу".

У деяких сферах були успіхи, але багато чого ще треба зробити у багатьох справах. Тому Німеччина продовжить – незалежно від результатів виборів – підтримувати розвиток України,

– цитує видання Меркель.

Резюмують матеріал тезою про те, що зустріч Порошенка з Меркель є посланням до його електорату і показує, що чинний президент України "серйозно сприймається в Європі і просуватиме зв'язки з ЄС".

Порошенко про зустрічі з Макроном та Меркель: дивіться відео

The Associated Press коротко розповідає про передумови зустрічей Макрона з Порошенком та Зеленським. Також видання показує враження від перемовин кожного з учасників.

"У нас була дуже конструктивна розмова. Мені було приємно познайомитися з паном Макроном", – цитує агентство Зеленського і додає, що детальніше про зустріч говорити він не захотів.

Порошенко після перемовин з французьким президентом своєю чергою повідомив, що "був радий зустрітися зі щирим другом України".

Сам Макрон не зробив жодних коментарів з цього приводу.



Порошенко назвав Макрона "щирим другом України"

Al Jazeera наголошує: кандидати в президенти України поїхали до Парижа і Берліна, щоб отримати міжнародну підтримку за 9 днів до другого туру голосування.

Макрон вперше прийняв Зеленського, політичного початківця, який має намір стати шостим президентом України. Після переговорів з ним Макрон зустрівся і з Порошенком, який того ж дня мав зустріч з Меркель у Берліні.

Очікувалося, що Зеленський з Макроном обговорять п'ятирічну війну на сході України з сепаратистами, яких підтримує Росія.

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"Дуже круто", – цитує агентство враження Зеленського від зустрічі.

Він додав, що з Макроном "говорили про життя, про головні речі, про припинення війни на Донбасі".

Не залишили без уваги тут і зустріч Порошенка з Меркель, якій також дорікнули у підтримці чинного президента України.

"Я думаю, важливо, що ми продовжуємо обговорювати питання безпеки в Україні, навіть у той час, коли відбуваються вибори", – цитує Al Jazeera Меркель, яка таким чином пояснює ці перемовини.

Сам Порошенко журналістам у Берліні сказав, що "у нас є політики, які не є частиною політичної системи, але таке також існує в інших країнах Європи. Україна не є винятком".



Меркель дорікають "втручанням у виборчу кампанію"

Німецьке видання Spiegel запевняє, що зустріч Меркель з Порошенком не була "звичайною".

Вони за 5 років зустрічалися десятки разів. Але зараз президент України фактично стоїть перед політичним кінцем: канцлер приймає людину, рейтинг якої за 10 днів до другого туру виборів значно нижчий, ніж у конкурента.

Чи втручається Меркель таким чином в українську виборчу кампанію? Представник німецького уряду Штеффен Сейберт це заперечив. Він пояснив це тим, що залишалося багато питань, які лідери країн повинні були обговорити. Мовиться про реалізацію мінських угод, становище незаконно затриманих Росією українських моряків, ситуацію в Керченській протоці тощо.

Порошенко цим візитом показує себе як сильного главу держави, якого шанують у Берліні. Він хоче продемонструвати виборцям, що лише він може вести Україну на Захід.



Зустріч команди Зеленського з Макроном

Reuters пише, що Порошенко бореться за своє "політичне виживання" проти Зеленського, який взагалі недосвідчений у політиці.

Підтримка мого супротивника зростає, але йому потрібно розкрити карти. Я абсолютно впевнений, що моя програма краща, моя підтримка сильна,

- сказав чинний президент України в коментарі Reuters.

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Видання зазначає, Меркель і Порошенко обговорили питання безпеки у Східній Україні. Німеччина пообіцяла додаткові 85 мільйонів євро на будівництво житла для українців, які змушені були тікати від війни в інші регіони.

У кінці тексту агентство цитує Порошенка, який поділився бажанням "якось поборотися на інших виборах: європейських парламентських виборах, тільки-но Україна стане державою ЄС".