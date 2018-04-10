Похід проти Європи, або Що перемога Орбана означає для України

За підсумками парламентських виборів в Угорщині правляча консервативно-націоналістична партія Fidesz-KDNP прем'єр-міністра Віктора Орбана не лише залишилася при владі, а навіть має можливість наступну каденцію правити країною одноосібно, не потребуючи жодного партнера. Що це означає для Європи та для України?

Кілька днів перед самими виборами все виглядало так, наче Вікторові Орбану доведеться добряче-таки потремтіти за результат виборчих перегонів. Соціологічні опитування демонстрували, що правляча партія та опозиція мали майже однакові рейтинги, серед опозиціонерів переважав піднесений настрій, але... нічого з того не вийшло. Перемога угорського прем'єра та його партії виявилась аж надто переконливою: Орбан та Fidesz утретє поспіль виграли дві третини місць у парламенті – 133 зі 199 можливих. Причому друге місце посіли націоналісти (а насправді – угорські неонацисти) з партії Jobbik, які в багатьох, насамперед, зовнішньополітичних питаннях підтримують курс Орбана. Вони набрали 19,5% голосів.

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Як би хто не ставився до цієї перемоги, а слід визнати – для Угорщини вона є історичною. Та, певно, не лише для неї, а й для всієї Центральної та Південної Європи. Ніколи ще в угорській історії й ніколи з моменту падіння комуністичних диктатур не було такого, аби бодай одна партія виграла втретє поспіль вибори настільки переконливо. Орбанові довелося під час передвиборчої кампанії буквально закластися всім, що мав, на одну карту: єдиною темою його програми став захист Угорщини від "мігрантів". І ця карта виграла – здається, що саме в прем'єрові угорське суспільство бачить єдину гарантію від "ісламської навали".



"Міграційна карта", яку розігрував Орбан, спрацювала і привела його до чергової перемоги на парламентських виборах в Угорщині. Фото: Getty Images

"Тихий та скромний" Орбан

Сам Віктор Орбан свою перемогу сприйняв вельми смиренно: він заявив, що не бачить жодного приводу для тріумфального галасу.

Ми перемогли. Угорщина здобула велику перемогу. Але якщо отримуєш подібний результат – потрібно залишатися скромними,

– проголосив новий-старий прем'єр.

Без галасу все ж таки не обійшлося: прихильники Fidesz до ранку бігали вулицями, розмахуючи партійними прапорами та скандуючи гасло, яке, до речі, в "буденному" житті використовують переважно неонацисти та футбольні фанати: "Ria, ria, Hungaria!" – тобто, "Вперед-вперед, Угорщина!".

Віктор Орбан вважає, що "Угорщина ще не опинилася там, де ми б її хотіли бачити, але йде самостійно обраним шляхом".

Щодо опозиційних партій, то вони тепер виглядають, відверто кажучи, досить-таки жалюгідно. Їхні лідери неначе очуняли з похмілля й повернулися до сумної реальності. Одразу кілька лідерів цих політсил подали у відставку – до речі, серед них опинився й керівник праворадикальної партії Jobbik Габор Вона. Праві радикали вважають своє друге місце поразкою, тому що в порівнянні з минулими виборами не набрали ані десятої долі відсотка того, що мали. Це й не дивно: Орбан буквально вирвав у них вітер з вітрил, бо їхнім основним гаслом також був захист від "іноземної навали". Замість увійти до правлячої коаліції, неонацисти залишилися тупцяти на місці.



Лідер праворадикальної партії "Йоббік" Габор Вона подав у відставку

Загалом же, підсумки виборів демонструють, наскільки точно партія Орбана, перебуваючи при владі, "підігнала" виборчий закон під себе: із 199 депутатів 106 обиралися в окремих виборчих округах за принципом більшості. В багатьох округах кандидати від Fidesz перемагали лише з невеликим відривом, голоси, віддані за опозиційних кандидатів, зазвичай разом переважали голоси за кандидатів від правлячої партії. Аби перемогти, опозиції потрібно було висувати спільного кандидата... проте, опозиціонери так і не змогли порозумітися між собою – і програли поодинці.

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"Міграційне питання" та його роль в європейських виборах

Для деяких спостерігачів – таких, як, скажімо, відомий ліволіберальний філософ з Будапешту, колишній антикомуніст-правозахисник Гашпар Міклош Тамаш, перемога Орбана не стала несподіванкою.

"Всюди в Європі в останні роки вибори вирішувалися так званим "міграційним питанням", – зазначає він. В Євросоюзі точаться дебати про значення та визначення "суспільного блага" та "суспільного інтересу", все більше груп висувають тезу про переваги інтересів "місцевих" над інтересами "прибульців" – біженців або просто іноземців.

Орбан є сильним та талановитим представником цього тренду, тому він і перемагає на виборах. Вся Угорщина знає, що він є вкрай корумпованим, що він погано керує, але люди голосують за нього, позаяк вважають набагато важливішим те, що він захищає їх від мігрантів чи від меншин на кшталт циган,

– зазначає Тамаш.



Орбан активно пропагує антиміграційні ідеї в Угорщині, саме тому і перемагає на виборах, вважає Тамаш. Колаж: Exspress.co.uk

Похід проти Європи

Угорський політолог Агостон Мраз, близький до правлячої партії, назвав перемогу Віктора Орбана "надзвичайно великим та рідкісним в Європі успіхом", який перевершив усі сподівання навіть самої партії Fidesz. Цей успіх, як вважає аналітик, слід прийняти й європейцям. "Захід залишається заручником власних кліше в оцінці Орбана", – вважає Мраз. "Західні політики заплющують очі на те, наскільки сильною є демократична підтримка Орбана". На думку політолога, угорський прем'єр вміє формулювати мету, досягти якої прагнуть багато людей, він пропонує більшості виборців міцну національну ідентифікацію, окрім того – його партія, на відміну від багатьох інших, вже тридцять років поспіль є дуже добре організованою силою.

Я вважаю, зараз вже можна казати про "еру Орбана" в Угорщині,

– підкреслив Мраз.

Швидше за все, Віктор Орбан не змінить та не пом'якшить свого курсу на конфронтацію з Європою. В зовнішній політиці він добивається реформованого Євросоюзу, який, на його думку, має стати своєрідним адміністратором розподілу європейських фінансів (тобто, має забирати гроші в багатих європейських країн та віддавати їх бідним, до яких Орбан зараховує й свою країну), а також арбітром внутрішнього європейського ринку. Натомість, упевнений угорський прем'єр, ЄС не має права навіть згадувати про якісь загальні політичні цінності або якось впливати на національну політику країн-членів спільноти. І заради цієї мети він намагається мобілізувати також країни Центральної та Південної Європи.

У внутрішній політиці Угорщини також не слід очікувати послаблення. Незважаючи на перемогу, становище Орбана може будь-якої миті погіршитися: виборці роздратовані численними корупційними скандалами в його оточенні, а також у сфері охорони здоров'я та освіти. Саме через це Орбанові та представникам його уряду протягом останніх років і доводилося роздмухувати ксенофобську риторику – скажімо, вимагати від України то ухвалення "необхідного Угорщині" мовного закону, то протестувати проти розміщення на Закарпатті нового батальйону української армії. Щодо улюбленої теми Віктора Орбана – ісламської загрози – вона витягала його з "виборчої ями" ще у 2015 році.

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Втім, варто очікувати, що принаймні наступні декілька місяців будуть для україно-угорських відносин спокійнішими. Вибори відбулися, перемогу здобули – тепер доведеться розподіляти сили. Якщо вже взявся протистояти ЄС – треба сконцентруватися саме на ньому, а до України не присікатися. Хіба що, як старий друзяка Володимир Володимирович попросить – тоді вже можна. Та й те – не на дурняка.