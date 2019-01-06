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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Похід зірки "Баварії" у культовий ресторан закінчився жорсткими образами та серйозним штрафом

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      Баварія наклала на Рібері санкції
      Баварія наклала на Рібері санкції / rheinpfalz.de

      Німецька "Баварія" вирішила оштрафувати французького півзахисника Франка Рібері. Футболіст у Twiiter жорстко висловився на адресу людей, які розкритикували його за покупку "Золотого стейка" за 1200 євро в ресторані Нусрет Гекчен, відомого як Salt Bae.

      Про те, що "Баварія" наклала на Рібері санкції у вигляді грошового штрафу повідомив під час тренувального збору в Досі спортивний директор Хасан Саліхаміджич.

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      "Він використовував слова, які ми в "Баварії" вважаємо неприйнятними, і які Франк, як футболіст і як приклад для інших, не повинен використовувати. Вчора у нас відбулася довга розмова, в рамках якої я повідомив Франку, що на нього буде накладено великий грошовий штраф. Він з ним погодився", – цитує Саліхаміджича офіційний сайт клубу.

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      Під час своєї відпустки в Дубаї в рамках рекламної акції Рібері був запрошений в ресторан. У ЗМІ з'явилися повідомлення нібито Рібері заплатив за стейк 1200 євро, що призвело до образ на адресу футболіста та його сім'ї. У результаті Рібері виступив на захист своєї родини, проте в жорсткій формі.

      "Рік почався із заздрісних хейтерів, які з'явилися на світ через розірваний презерватив. Є* ати ваших матерів, бабусь і весь ваш рід. Я вам нічого не винен. Все, чого я домігся, в першу чергу за допомогою Бога, себе і людей, які в мене вірили", – написав француз у Twitter.

       

       

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      Теги: Футбол Спорт Баварія
      Джерело: 24 Канал
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