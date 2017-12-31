19:32
31 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Собачі експерименти в Росії. Привіт Навальному з того світу
Вєсті Кремля
17:42, 30 грудня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, сьогодні
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Похмілля та випадковий секс: які негативні наслідки може мати святкування Нового року

18:19, сьогодні 2299 Читать новость на русском
Наслідки святкування Нового року
Наслідки святкування Нового року / unsplash

Майже усі з нетерпіння чекають Нового року! Печене м'ясо з часником, домашні ковбаски, різноманітні салати, шампанське чи інші алкогольні напої – ось атрибути традиційних зимових свят.

Гучне святкування Нового року обов'язково включатиме в себе велику кількість їжі та алкоголю. Однак слід мати на увазі, що неконтрольоване вживання жирної, гострої їжі і алкоголю несе три головні небезпеки для споживача.

Читайте також: 7 поганих звичок, які варто залишити в минулому році

Зокрема: загострення хронічних шлунково-кишкових захворювань; важкий похмільний синдром; випадковий секс з небажаними наслідками.

Проблеми з травленням

Будь-які свята, а особливо новорічні – несуть в собі серйозну небезпеку для здоров'я органів травлення. Багато людей сповідують піст, що передує Різдву. Святкова їжа – жирна, гостра і різноманітна – може влаштувати збій і стрес в роботі підшлункової залози, печінки, шлунку.

Наша підшлункова залоза – дуже ніжний орган, який слід берегти. Нерідко після гарного святкування людина може виявитися навіть на операційному столі.

Отже, головне правило – це помірність в їжі. Друге правило – бажано під час застілля вживати ферменти. Ферменти служать для кращого перетравлення їжі в шлунку і підшлунковій залозі. Для цього слід порадитися з лікарем.

Похмілля першого січня

Наступна небезпека для споживача – це надмірне вживання алкогольних напоїв в новорічну ніч, що становить стрес для мозку і для всього організму в цілому. Сильний головний біль, двоїння в очах, тремтіння кінцівок – ось основні симптоми посталкогольний синдрому.

Тож головні правила – не мішайте алкоголь та пам'ятайте про почуття міри.

Випадковий секс

Третя небезпека для споживача випливає з другої – наслідки неконтрольованого вживання спиртних напоїв призводять до випадкового сексу. Згідно з медичною статистикою, велика кількість абортів припадає саме на лютий-березень. Медики прийшли до висновку – це результат некерованого, неконтрольованого святкування новорічних та різдвяних свят, коли під впливом алкоголю прокидаються інші інстинкти, а розум завмирає.

Фахівці радять мати при собі контрацептивні засоби. Але якщо ви не переберете з алкоголем – то зможете уникнути цілого ряду проблем.

Новий рік і Різдво несуть надії на краще майбутнє. А наше майбутнє залежить від наших вчинків, тому все в наших руках!

Теги: Новорічні свята LifeStyle Поради Здорове життя
Джерело: Мedicina Рortal
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам Зодіаку
сьогодні, 19:07 Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам Зодіаку
10692
Новорічні вітання політиків
сьогодні, 18:01 Новорічні вітання політиків
Дід Панас 342
Підсумки року для України та світу
сьогодні, 16:01 Підсумки року для України та світу
Катерина Одарченко 2598
Рік саботажу боротьби з корупцією: чим найбільше пишалося керівництво України
сьогодні, 15:00 Рік саботажу боротьби з корупцією: чим найбільше пишалося керівництво України
Олександра Дрік 332
Що хорошого сталося з економікою України?
сьогодні, 11:57 Що хорошого сталося з економікою України?
Блог Медіа 1652
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук