Похмілля та випадковий секс: які негативні наслідки може мати святкування Нового року

Майже усі з нетерпіння чекають Нового року! Печене м'ясо з часником, домашні ковбаски, різноманітні салати, шампанське чи інші алкогольні напої – ось атрибути традиційних зимових свят.

Гучне святкування Нового року обов'язково включатиме в себе велику кількість їжі та алкоголю. Однак слід мати на увазі, що неконтрольоване вживання жирної, гострої їжі і алкоголю несе три головні небезпеки для споживача.

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Зокрема: загострення хронічних шлунково-кишкових захворювань; важкий похмільний синдром; випадковий секс з небажаними наслідками.

Проблеми з травленням

Будь-які свята, а особливо новорічні – несуть в собі серйозну небезпеку для здоров'я органів травлення. Багато людей сповідують піст, що передує Різдву. Святкова їжа – жирна, гостра і різноманітна – може влаштувати збій і стрес в роботі підшлункової залози, печінки, шлунку.

Наша підшлункова залоза – дуже ніжний орган, який слід берегти. Нерідко після гарного святкування людина може виявитися навіть на операційному столі.

Отже, головне правило – це помірність в їжі. Друге правило – бажано під час застілля вживати ферменти. Ферменти служать для кращого перетравлення їжі в шлунку і підшлунковій залозі. Для цього слід порадитися з лікарем.

Похмілля першого січня

Наступна небезпека для споживача – це надмірне вживання алкогольних напоїв в новорічну ніч, що становить стрес для мозку і для всього організму в цілому. Сильний головний біль, двоїння в очах, тремтіння кінцівок – ось основні симптоми посталкогольний синдрому.

Тож головні правила – не мішайте алкоголь та пам'ятайте про почуття міри.

Випадковий секс

Третя небезпека для споживача випливає з другої – наслідки неконтрольованого вживання спиртних напоїв призводять до випадкового сексу. Згідно з медичною статистикою, велика кількість абортів припадає саме на лютий-березень. Медики прийшли до висновку – це результат некерованого, неконтрольованого святкування новорічних та різдвяних свят, коли під впливом алкоголю прокидаються інші інстинкти, а розум завмирає.

Фахівці радять мати при собі контрацептивні засоби. Але якщо ви не переберете з алкоголем – то зможете уникнути цілого ряду проблем.

Новий рік і Різдво несуть надії на краще майбутнє. А наше майбутнє залежить від наших вчинків, тому все в наших руках!