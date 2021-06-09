У Харкові прощалися з легендарним авіатором: помер останній герой СРСР із Харківщини

У Харкові відбулася церемонія прощання з генерал-майором авіації Михайлом Карпєєвим. Він був останнім героєм Радянського Союзу Харківської області. На церемонію прощання прийшли курсанти Університету повітряних сил і чиновники.

Церемонія прощання відбулася 9 червня. Її вирішили провести в національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

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Вхід до приміщення, де прощалися з Карпєєвим / Фото Суспільного

Більше про церемонію прощання

До головного корпусу вишу прийшли викладачі університету, курсанти, випускники, а також представники влади.

Також прийшов і полковник гвардії Володимир Сидоренко. Він має 43 роки вислуги, служив у авіації Польщі, Угорщині, Білорусі та на Далекому Сході.



Священник на церемонії прощання / Фото Суспільного

Він навчався в Харківському вищому військовому авіаційному училищі. Карпєєв викладав у нього тактику польотів.

І він, дуже скромний був. Ледь-ледь ми його вмовили. І ось він нам години дві-три розповідав, як він воював 19-річним, на станціях громив ешелони. Як він "працював" по танках", — розповів Сидоренко.



Люди біля домовини генерал-майора авіації з Харкова / Фото Суспільного

Також на церемонії розповіли, що Михайло Карапєєв із дитинства мріяв стати льотчиком. генерал-майора поховали в селищі Рогань. Церемонія почалась о 14:00. На ній були присутні найближчі для ветерана людей.

Що відомо про померлого

Чоловік народився в російському місті Чебоксари у Чувашії.

У 1940 – 1941 роках навчався у Свердловську у військовій авіаційній школі.

Брав участь у 2 світовій війні з 1941 по 1945 рік.

За цей час здійснив 350 бойових вильотів.

110 з них були на штурмовику Іл-2.

Йому вдалося знищити 25 танків, 27 гармат, 40 автомобілів, 60 вагонів із технікою і військами.

На початку 1960 років Михайло Карпєєв очолив навчально-льотний відділ Харківського вищого військового авіаційного училища.

З 1979 по 1993 працював старшим інженером на тракторному заводі.

Звання генерал-майора авіації Карпєєву надав у 2005 році президент України Віктор Ющенко.

Про смерть військового повідомили 7 червня.



Секретар міськради прийшов на церемонію прощання з Карпєєвим / Фото Суспільного