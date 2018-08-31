Похорон Джона Маккейна: онлайн-трансляція прощання з легендарним сенатором
31 серпня у Капітолії відбувається урочиста церемонія прощання з сенатором-республіканцем Джоном Маккейном, який помер 25 серпня.
Сенатор Джон Маккейн помер на 82-му році життя від раку мозку.
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29 серпня, у день, коли Маккейну виповнилось би 82 роки, прощання з сенатором відбувалось у його рідному штаті Аризона.
Від Білого дому участь у поминальних заходах бере віце-президент США Майкл Пенс.
Зворушливо з сенатором-республіканцем попрощався екс-віце-президент США Джозеф Байден.
Президент України Петро Порошенко відправився у США з приватною поїздкою, щоб віддати останню шану сенатору Маккейну, якого він вважав великим другом України.
Відомо, що на запрошення сім'ї Джона Маккейна попрощатись з сенатором поїхав також мер Києва Віталій Кличко.
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У своєму заповіті Маккейн попросив, щоб труну з його тілом ніс один з його близьких друзів – російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза-молодший.
На урочисті заходи прощальної церемонії прибула також 106-річна матір Джона Маккейна.
Труну з тілом Джона Маккейна, загорнену в американський прапор, почесна варта заносила в будівлю Капітолію під проливним дощем.
Дивіться відео онлайн-трансляції церемонії прощання з сенатором Джоном Маккейном: