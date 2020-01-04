Похорон іранського генерала Сулеймані в Іраку: фото і відео

У Багдаді в суботу, 4 січня, почався похорон генерала Корпусу вартових ісламської революції Ірану Касема Сулеймані. Його ліквідували під час ракетного удару США у ніч на 3 січня.

Процесія з тілом Сулеймані стартувала від мечеті імама Муси Аль-Казима – однієї з шиїтських святинь. Її супроводжували автомобілі співробітників іракської міліції, пише AFP.

Важливо: Ліквідація Сулеймані у Іраку: що про нього відомо і чим це загрожує регіону

Похоронною процесією йдуть тисячі людей. Вони тримають у руках світлини вбитого Сулеймані, прапори Іраку та воєнізованих формувань, пов'язаних з Сулеймані.

Також люди сканадують "Смерть Америці!" і спалили американський прапор.

Церемонія прощання з Сулеймані в Іраку / фото Getty images, Twitter

Жалобні заходи завершаться у суботу в Ен-Наджафі, священному місті мусульман-шиїтів на півдні Іраку.

Поховають загиблих членів угруповання "Аль-Хашд аш-Шабі" в Ірані. Найімовірніше, їх тіла перевезуть в Тегеран 5 січня. Самого Сулеймані поховають у його рідному місті Керман 7 січня.

Millions of Iraqis walk behind the funeral of Qasim Soleimani and Abu Mahdi Al-Muhandis pic.twitter.com/3staWVMziw — Mohammed Aqeel (@Mohamme95467279) January 4, 2020

Thousands of Mourners gathered for a funeral procession through Baghdad for #Iran's top general Qassem Soleimani and Iraqi leaders killed in a #US airstrike pic.twitter.com/xODX21zcYW — EHA News (@eha_news) January 4, 2020

Mourners attend the funeral of the Iranian Major-General Qassem Soleimani who was killed in a US drone strike.



For more, head here: https://t.co/XEBFrl8X5m pic.twitter.com/IVYqxxTqji — Sky News (@SkyNews) January 4, 2020

Funeral procession for Qassem #Soleimani and Abu Mahdi al-Muhandis led by women in #Karbala pic.twitter.com/ul2X89GcuF — Mohammed (@MazAlJumaily) January 4, 2020

До теми: Може вилитися у повномасштабну війну: деталі протистояння США й Ірану

Хто такий Касем Сулеймані?Командувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.



Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

Що відомо про вбивство Сулеймані