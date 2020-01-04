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      Похорон іранського генерала Сулеймані в Іраку: фото і відео

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      Похорон іранського генерала Сулеймані в Іраку / Getty images

      У Багдаді в суботу, 4 січня, почався похорон генерала Корпусу вартових ісламської революції Ірану Касема Сулеймані. Його ліквідували під час ракетного удару США у ніч на 3 січня.

      Процесія з тілом Сулеймані стартувала від мечеті імама Муси Аль-Казима – однієї з шиїтських святинь. Її супроводжували автомобілі співробітників іракської міліції, пише AFP.

      Важливо: Ліквідація Сулеймані у Іраку: що про нього відомо і чим це загрожує регіону

      Похоронною процесією йдуть тисячі людей. Вони тримають у руках світлини вбитого Сулеймані, прапори Іраку та воєнізованих формувань, пов'язаних з Сулеймані.

      Також люди сканадують "Смерть Америці!" і спалили американський прапор.

      Церемонія прощання з Сулеймані в Іраку / фото Getty images, Twitter

      Жалобні заходи завершаться у суботу в Ен-Наджафі, священному місті мусульман-шиїтів на півдні Іраку.

      Поховають загиблих членів угруповання "Аль-Хашд аш-Шабі" в Ірані. Найімовірніше, їх тіла перевезуть в Тегеран 5 січня. Самого Сулеймані поховають у його рідному місті Керман 7 січня.

       

       

       

       

      До теми: Може вилитися у повномасштабну війну: деталі протистояння США й Ірану

      Хто такий Касем Сулеймані?Командувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.

      Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

      Що відомо про вбивство Сулеймані

      • У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.
      • У Білому домі США цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.
      • Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму". Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".
      • Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі наголосив, що США почали справжню війну проти іранського народу.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Ірак Іран Жертви Новини США Близький Схід
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