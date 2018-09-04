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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Олексій Чибісов

Похорон із чемоданами: у "ДНР" збираються закрити виїзд до Росії

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Похорон Захарченко
Похорон Захарченко / Новинарня

Доки у Донецьку йшла вистава із прощанням та похованням Олександра Захарченка, а під посольствами Росії у Києві насаджували тіла "новоросів" на пляшки з-під шампанського, усі без виключення "чиновники" більш-менш серйозного рівня у "ЛНР" та "ДНР" займалися зовсім не організацією церемоній, та не оплачуванням свого лідера.

Всі вони із тремтячими колінками (від страху) та руками (від горілки) шукали запасні варіанти виїзду до Росії.

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Не дивлячись на те, що у день вибуху у кафе "Сєпар", "республіку" закрили, втекти до РФ все ж таки змогли приблизно кілька тисяч бюджетників. Така сама ситуація й у "ЛНР", де взагалі втік так їх новий ватажок Серьожка Козлов.

Давити на педалі збирався й Дмитро Трапєзніков, але ж незадача, російські командири схопили його на виїзді з міста та примусово повернули до захопленої терористами ОДА.

Так колишній менеджер ФК "Шахтар", який, до речі, фактично самопроголосився ще з часів роботи у клубі – він організував власний псевдофанатський двіж та почав збивати гроші з ахметівської контори. Дуже хитрий та підступний посібник окупантів із початком "русской весны" присів на вуха кураторам з Кремля, так і посів своє місце "заступника" Захара. З 2014 року він займався розподілом гуманітарки та відповідав за контрабанду, то ж є величезні сумніви, що людина з наближених до курляйтера залишиться на посаді живою.

Він і сам це усвідомлює, але ж Трапєзніков потрібен росіянам – не можна було допускати, щоб у "республіці" почався хаос у вигляді відсутності "влади" як такої. Тільки через це його не ліквідували. Поки що, звісно.

Як тільки почнеться перерозподіл майна, "керівництво" квазіутворення, скоріш за все, зміниться майже у повному складі. Можливо, що той самий Трапєзніков зможе договоритися, але це маловірогідно.

Отже, похорон Захарченка проходить, але ж його не оплакують, бо всі думають, як би звалити з "динири" пошвидше та як би зберегти награбоване. Бігство "чиновників" у цій ситуації цілком зрозуміле, коли прийде людина з клану, в якого вкрав Захар, їх почнуть закидувати на підвал та звинувачувати в усьому – злодійстві, корупції, можливо, навіть, вбивствах. Такої участі терористи для себе не хочуть, то й намагаються врятуватись.

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А поки для того, щоб жителі "ДНР" не прокинулись у містах без будь-якої влади, окрім військової, бойовики хочуть заборонити "держслужбовцям" виїжджати не тільки на українську територію (цей наказ діє і зараз), а й у Росію, адже саме туди біжуть колаборанти та окупанти, які чують наближення смерті.

Автор: Олексій Чибісов
Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Публікації Вбивство Захарченка Віталій Захарченко
Джерело: 24 Канал
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