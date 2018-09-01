Похорон Маккейна: українські політики попрощалися із сенатором у США

У США триває церемонія прощання із сенатором, другом України Джоном Маккейном. Низка українських політиків полетіли до США, щоб попрощатися із видатним американцем.

Зокрема, Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні взяв участь у жалобних заходах прощання із сенатором.

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Сенаторе, ми дуже вдячні вам. І саме тому зараз, доносячи думки і співчуття великої 45-мільйонної нації, сьогодні я тут,

– сказав глава держави після церемонії.

Він також назвав Маккейна Героєм України.

"Ми всі запам’ятали його на Майдані під час Революції Гідності, коли при температурі мінус 26 градусів він вийшов роздягнутий, звернувся до сотень тисяч людей, які стояли на Майдані для того, щоб висловити абсолютно необхідні тоді слова підтримки. Що весь світ і Сполучені Штати Америки разом з українцями. І ще раз дякую. Ви – справжній герой Америки, але ви і справжній герой України", – наголосив Порошенко.

Мер Києва Віталій Кличко також відвідав меморіальну службу в Національному соборі Вашингтона.

"Джон Маккейн був людиною, про життя якої можна написати не одну книгу. Він був справжнім бійцем, патріотом, людиною високих принципів. До речі, небагато хто знає, – Маккейн має пряме відношення і до боксу. Він був співавтором так званого закону Мухаммеда Алі, який розділив повноваження промоутерів, менеджерів і боксерів" – розповів міський голова Києва в інтерв'ю журналістам.

Кличко додав, що Маккейн часто бував на його поєдинках та підтримував і його, і брата Володимира.



Кличко прилетів попрощатися із Маккейном

"Засвітився" на похороні Маккейна й екс-прем'єр України Арсеній Яценюк.

В інтерв’ю журналістам він підкреслив, що сенатор Джон Маккейн був "великим сином американського народу і великим другом українського народу".

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, своєю чергою, віддав шану Маккейну, додавши запис у книгу жалоби.