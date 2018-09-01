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Похорон Маккейна: своє останнє слово сказали політичні суперники

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Видатний державний діяч, сміливий воїн і великий патріот – ці слова сьогодні, 1 вересня, можна було почути у Вашингтонському кафедральному соборі. У храмі прощалися з сенатором Джоном Маккейном.

Напередодні всі громадяни мали змогу віддати шану сенатору в Капітолії. В центральній ротонді будівлі виставили труну з тілом Маккейна. Пом`янути сенатора прийшло кілька тисяч американців.

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"Зазвичай я приїжджаю сюди на День ветеранів та в День пам`яті всіх загиблих солдатів. Але я не міг не приїхати сюди сьогодні. Він був занадто гарною людиною, щоби пропустити таку подію", – сказав житель Кентуккі Гері Галловей.

На церемонію прощання прийшла 106-річна мати Маккейна – Роберта
На церемонію прощання прийшла 106-річна мати Маккейна – Роберта

На церемонію прощання прийшла і 106-річна мати Маккейна – Роберта. Попри біль втрати, вона навіть підбадьорювала інших членів родини, які прийшли до Капітолію. Свої співчуття рідним висловив віце-президент США Майк Пенс. Він представляв главу Білого Дома – Дональда Трампа, якого сам Маккейн заповів не запрошувати на похорон.

Дуже непросто стояти перед вами тут в Капітолії США і пригадувати життя і службу великого американського патріота - сенатора Джона Маккейна. Президент попросив мене прийти сюди і виступити від імені нашої вдячної нації і віддати шану і повагу сенатору – людині, яка служила нашій вітчизні все своє життя,
– розповів віце-президент США Майк Пенс.

Джон Маккейн понад тридцять років представляв штат Аризону в Конгресі США. А перед цим служив в армії і навіть був п`ять з половиною років у полоні у В`єтнамі, звідки його звільнили у 1973 році. Сьогодні дорогою до Вашингтонського кафедрального собору кортеж з труною сенатора зробив зупинку біля меморіалу ветеранам В`єтнамської війни. Там дружина Джона Маккейна – Сінді – віддала шану загиблим американським солдатам.

Барак Обама на церемонії поховання Маккейна
Барак Обама на церемонії поховання Маккейна

Після цього кортеж продовжив свій шлях до Вашингтонського кафедрального собору. До храму сказати останнє слово сенатору прийшли видатні американські політики і громадські діячі – Генрі Кіссінджер, Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший. Серед присутніх був і суперник Джона Маккейна на президентських виборах 2008 року – Барак Обама. Промовляючи останнє слово перший темношкірий президент США розчулився до сліз.

Мабуть, найкращий спосіб вшанувати його, це визнати, що є більші речі, ніж партія, або амбіції, або гроші, або слава, або влада. Є більші речі, заради яких варто ризикувати всім – це принципи, які є вічними, істина, яка залишається незмінною. І Джон найкращим чином це демонстрував нам. За це ми у боргу перед ним,
– заявив президент США 2009-2017 рр. Барак Обама.

Поховають відданого друга України у неділю в Аннаполісі на кладовищі Військово-морської академії, яку він завершив 60 років тому.

Зазначимо, що в закладанні фундаменту Вашингтонського кафедрального собору на початку ХХ століття брав участь 26 президент США Теодор Рузвельт. А завершили його зведення у 1990 році за президентства Джорджа Буша-старшого.

Тут похований 28-й президент США Вудро Вільсон та його дружина Едіт. У соборі в різні часи відспівували трьох американських президентів – Дуайта Ейзенхауера, Джеральда Форда та Рональда Рейгана. А сьогодні там прощалися з Джоном Маккейном.

Теги: Новини політики Новини США Джон Маккейн Барак Обама
Джерело: 24 канал
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