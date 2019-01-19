14:44
19 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чеченський лайфхак у 9 мільярдів боргу. Собаки Путіна
      Вєсті Кремля
      22:31, 18 січня
      Вєсті.UA: Нечистий Новинський. Слуга офшору Зеленський
      Вєсті.UA
      21:11, 18 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Похорон вбитого мера Гданська Адамовича у Польщі: фото та відео з церемонії

      1253 Читать новость на русском

      У суботу, 19 січня, у Гданську проходить церемонія прощання з вбитим мера міста Павела Адамовича. Похорон розпочався о 12:00 у базиліці Вознесіння Пресвятої Діви Марії.

      Фото та відео з похорону Адамовича публікують польські видання та очевидці у соціальних мережах.

      Читайте також: Убивство мера Гданська: біографія та чим відомий Павел Адамович

      На церемоню прийшли тисячі поляків та керівництво Польщі. Зокрема, на похорон прибув президент Анджей Дуда, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, президент Ради Європи Дональд Туск тощо.


      Похорон Павла Адамовича


      У Гданську проходить церемонія поховання Павла Адамовича

      Похорон Павла Адамовича у Гданську: відео

      Ввечері 18 січня у Польщі пройшла траурна процесії перенесення труни з тілом Адамовича до базиліки Вознесіння Пресвятої Діви Марії, на яку вийшли тисячі людей.

      Нагадаємо, 13 січня під час концерту на мера польського Гданська Павла Адамовича напав з ножем невідомий чоловік. Це сталося у вечір, коли мер міста прийшов на ярмарок, щоб зібрати гроші на благодійність. Адамовича у важкому стані з численними травмами внутрішніх органів терміново забрали до лікарні та прооперували.

      Лікарі відчайдушно боролися за життя мера, проте 14 січня 53-річний Адамович помер у лікарні, так і не прийшовши до свідомості.

      Нападником на Адамовича виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та має психічні розлади. Суд польського Гданська заарештував його на 3 місяці.

      Теги: Фотоновини Новини Польщі Втрати
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      сьогодні , 12:00 Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      Повернись живим 534
      Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      сьогодні , 08:40 Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      Артем Овдієнко 1687
      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      18 січня , 22:00 Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      Артем Овдієнко 1544
      Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      18 січня , 21:00 Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      Іван Яковина 932
      Виборче дербі за Харків
      18 січня , 20:02 Виборче дербі за Харків
      Наталя Ромашова 405
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Біля берегів Австралії вчені виявили понад 100 нових видів морських тварин: фото
       24 грудня 2018 , 07:40
      У Росії вдруге за тиждень обвалився житловий будинок: ЗМІ повідомляють про кілька жертв
      13 листопада 2017 , 14:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук