Похорон вбитого мера Гданська Адамовича у Польщі: фото та відео з церемонії

У суботу, 19 січня, у Гданську проходить церемонія прощання з вбитим мера міста Павела Адамовича. Похорон розпочався о 12:00 у базиліці Вознесіння Пресвятої Діви Марії.

Фото та відео з похорону Адамовича публікують польські видання та очевидці у соціальних мережах.

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На церемоню прийшли тисячі поляків та керівництво Польщі. Зокрема, на похорон прибув президент Анджей Дуда, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, президент Ради Європи Дональд Туск тощо.



Похорон Павла Адамовича



У Гданську проходить церемонія поховання Павла Адамовича

Похорон Павла Адамовича у Гданську: відео

Ввечері 18 січня у Польщі пройшла траурна процесії перенесення труни з тілом Адамовича до базиліки Вознесіння Пресвятої Діви Марії, на яку вийшли тисячі людей.

Нагадаємо, 13 січня під час концерту на мера польського Гданська Павла Адамовича напав з ножем невідомий чоловік. Це сталося у вечір, коли мер міста прийшов на ярмарок, щоб зібрати гроші на благодійність. Адамовича у важкому стані з численними травмами внутрішніх органів терміново забрали до лікарні та прооперували.



Лікарі відчайдушно боролися за життя мера, проте 14 січня 53-річний Адамович помер у лікарні, так і не прийшовши до свідомості.



Нападником на Адамовича виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та має психічні розлади. Суд польського Гданська заарештував його на 3 місяці.