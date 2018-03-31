Похорон Стівена Хокінга: фото і відео з церемонії прощання
У суботу, 31 березня, у Кембриджі відбувається церемонія прощання із науковцем, фізиком-теоретиком Стівеном Хокінгом. На церемонію прийшло багато шанувальників Хокінга, а також колеги, друзі та рідні.
Про це повідомляє BBC.
Нагадаємо, що Хокінг помер 14 березня у віці 76 років. За інформацією ЗМІ, причиною смерті науковця стало ускладнення бокового аміотрофічного склерозу.
Попри те, що Хокінг був атеїстом, його рідні вирішили провести традиційну церковну церемонію. Служіння відбудуться у церкві Святої Марії, що неподалік коледжу Гонвілл і Кіз, де працював видатний фізик.
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Зазначимо, що одним із перших на церемонію прощання із Хокінгом прибув актор Едді Редмейн, який зіграв науковця в біографічному фільмі "Теорія всього".
На опублікованих у соціальних мережах фото з прощання із Хокінгом видно, що на верхівці його труни розміщена композиція з білих лілій, що символізує всесвіт, а також композиція з білих троянд, які символізують полярну зірку.
Як і передбачалося, прах Хокінга буде похований у Вестмінстерському абатстві поруч із могилою науковця Ісаака Ньютона.