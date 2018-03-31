Похорон Стівена Хокінга: фото і відео з церемонії прощання

У суботу, 31 березня, у Кембриджі відбувається церемонія прощання із науковцем, фізиком-теоретиком Стівеном Хокінгом. На церемонію прийшло багато шанувальників Хокінга, а також колеги, друзі та рідні.

Про це повідомляє BBC.

Нагадаємо, що Хокінг помер 14 березня у віці 76 років. За інформацією ЗМІ, причиною смерті науковця стало ускладнення бокового аміотрофічного склерозу.

Попри те, що Хокінг був атеїстом, його рідні вирішили провести традиційну церковну церемонію. Служіння відбудуться у церкві Святої Марії, що неподалік коледжу Гонвілл і Кіз, де працював видатний фізик.

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Mourners line the street and applaud as Stephen Hawking enters St Mary’s Church in Cambridge. Via @HaskanKaya pic.twitter.com/6EJgttdij3 — Greg Hogben (@MyDaughtersArmy) 31 березня 2018 р.

Зазначимо, що одним із перших на церемонію прощання із Хокінгом прибув актор Едді Редмейн, який зіграв науковця в біографічному фільмі "Теорія всього".

Some 500 invited guests were gathering for the private funeral of famed British scientist Stephen Hawking. https://t.co/iqyn6HAtc6 pic.twitter.com/6lOBEbYdEu — ABC News (@ABC) 31 березня 2018 р.

На опублікованих у соціальних мережах фото з прощання із Хокінгом видно, що на верхівці його труни розміщена композиція з білих лілій, що символізує всесвіт, а також композиція з білих троянд, які символізують полярну зірку.

Thousands pay emotional tribute to Stephen Hawking at Cambridge funeral https://t.co/cMSWQ994ER pic.twitter.com/2JfUOSdHQE — Daily Mirror (@DailyMirror) 31 березня 2018 р.

Як і передбачалося, прах Хокінга буде похований у Вестмінстерському абатстві поруч із могилою науковця Ісаака Ньютона.

Round of applause breaks out as Stephen Hawking's coffin is carried into churchhttps://t.co/cMSWQ994ER pic.twitter.com/yQs4dV2pW4 — Daily Mirror (@DailyMirror) 31 березня 2018 р.

Stephen Hawking’s funeral in Cambridge, 31 March 2018. Thank you for following the coverage. pic.twitter.com/mawCrOfnWB — Sir Cam (@camdiary) 31 березня 2018 р.

Hundreds line Cambridge streets to honor Stephen Hawking https://t.co/dbRelqbLtQ pic.twitter.com/0r4glA32vG — Jeffrey Levin (@jilevin) 31 березня 2018 р.

A wonderful turn out for Stephen Hawking's funeral today @GreatStMarys. Many thanks to @CUPBookshop for allowing me to hang out of their window. pic.twitter.com/TQveYyCel1 — A Cambridge Diary (@acambridgediary) 31 березня 2018 р.

Stephen Hawking’s funeral draws thousands to streets of Cambridge https://t.co/S99BqRooW2 pic.twitter.com/r0P3ivt8v4 — Paul Stewart (@PaulStewartII) 31 березня 2018 р.