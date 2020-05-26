Убитих на Житомирщині ветеранів АТО поховали у Києві: фото, відео
У Києві на Лісовому кладовищі пройшла церемонія прощання з 7 ветеранами АТО, яких 22 травня жорстоко розстріляли поблизу села Новоселиці на Житомирщині. Усіх вбитих нацгвардійців поховали поруч один з одним.
Похорон вбитих на Житомирщині ветеранів АТО
Похорон жорстоко застрелених на Житомирщині ветеранів війни розпочався о 12 годині на Лісовому кладовищі і тривав кілька годин, пише 24 канал.
Важливо Бійня на Житомирщині: ким насправді були жертви масового вбивства
Розстріляні в різний час служили добровольцями в батальйоні імені Кульчицького, сформованого в 2014 році з учасників Революції Гідності, були військовими Нацгвардії або волонтерами.
Імена вбитих на Житомирщині бійців:
- Владислав Мамиченко,
- Андрій Москалець,
- Ескендер Османов,
- Володимир Купріянов,
- Олександр Білоус,
- Віталій Вульчин,
- Роман Ханенко.
Окрім рідних, провести в останню путь вбитих чоловіків прийшли кілька сотень людей, серед яких і їх військові побратими та нацгвардійці. Чимало бійців тримають у руках прапори Національної гвардії та червоно-чорні стяги.
Прощання з вбитими на Житомирщині ветеранами війни: фото Миколи Мединського
Похорон у Києві вбитих ветеранів АТО: відео з телеграму "Украина 360"
Головне про вбивство ветеранів війни на Житомирщині:
- Кривава трагедія сталася в ніч на 22 травня біля села Новоселиці на Житомирщині. 58-річний Анатолій Захаренко з рушниці розстріляв компанію чоловіків, які відпочивали біля ставка. 7 чоловіків загинули на місці, лише одному з них вдалося втекти.
- Серед причин стрілянини основною вважають побутовий конфлікт, що стався між Захаренком і ветеранами АТО через вживання алкоголю. Сварка між чоловіками нібито виникла через ідеологічні розбіжності та через військову службу. Водночас побратими загиблих вважають, що власник ставка вбив їх через те, що він є прихильником Росії.
- Сам Захаренко стверджує, що у нього виникла сварка з ветеранами й вони йому нібито погрожували. Через це він узяв рушницю і почав стріляти.
- Під час огляду території поліцейські вилучили на місці 5 одиниць зброї. Вона офіційно зареєстрована та належала учасникам події. Серед вилученого – мисливська рушниця. Саме з неї було вбито 7 ветеранів.
- Вже 23 травня Захаренку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20 липня без можливості внести заставу. За вбивство семи чоловіків йому загрожує від 10 до 15 років позбавленням волі або довічне ув'язнення.