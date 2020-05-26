Убитих на Житомирщині ветеранів АТО поховали у Києві: фото, відео

У Києві на Лісовому кладовищі пройшла церемонія прощання з 7 ветеранами АТО, яких 22 травня жорстоко розстріляли поблизу села Новоселиці на Житомирщині. Усіх вбитих нацгвардійців поховали поруч один з одним.

Похорон вбитих на Житомирщині ветеранів АТО

Похорон жорстоко застрелених на Житомирщині ветеранів війни розпочався о 12 годині на Лісовому кладовищі і тривав кілька годин, пише 24 канал.

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Розстріляні в різний час служили добровольцями в батальйоні імені Кульчицького, сформованого в 2014 році з учасників Революції Гідності, були військовими Нацгвардії або волонтерами.

Імена вбитих на Житомирщині бійців:

Владислав Мамиченко,

Андрій Москалець,

Ескендер Османов,

Володимир Купріянов,

Олександр Білоус,

Віталій Вульчин,

Роман Ханенко.

Окрім рідних, провести в останню путь вбитих чоловіків прийшли кілька сотень людей, серед яких і їх військові побратими та нацгвардійці. Чимало бійців тримають у руках прапори Національної гвардії та червоно-чорні стяги.

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