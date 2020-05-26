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Убитих на Житомирщині ветеранів АТО поховали у Києві: фото, відео

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Похорон бійців АТО 26 травня 2020: фото, відео
У Києві поховали вбитих на Житомирщині ветеранів війни / Фото з Facebook Миколи Мединського

У Києві на Лісовому кладовищі пройшла церемонія прощання з 7 ветеранами АТО, яких 22 травня жорстоко розстріляли поблизу села Новоселиці на Житомирщині. Усіх вбитих нацгвардійців поховали поруч один з одним.

Похорон вбитих на Житомирщині ветеранів АТО

Похорон жорстоко застрелених на Житомирщині ветеранів війни розпочався о 12 годині на Лісовому кладовищі і тривав кілька годин, пише 24 канал.

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Розстріляні в різний час служили добровольцями в батальйоні імені Кульчицького, сформованого в 2014 році з учасників Революції Гідності, були військовими Нацгвардії або волонтерами. 

Імена вбитих на Житомирщині бійців:

  • Владислав Мамиченко,
  • Андрій Москалець,
  • Ескендер Османов,
  • Володимир Купріянов,
  • Олександр Білоус,
  • Віталій Вульчин,
  • Роман Ханенко.

Окрім рідних, провести в останню путь вбитих чоловіків прийшли кілька сотень людей, серед яких і їх військові побратими та нацгвардійці. Чимало бійців тримають у руках прапори Національної гвардії та червоно-чорні стяги.

Прощання з вбитими на Житомирщині ветеранами війни: фото Миколи Мединського

 

Похорон у Києві вбитих ветеранів АТО: відео з телеграму "Украина 360"

 

Головне про вбивство ветеранів війни на Житомирщині:

  • Кривава трагедія сталася в ніч на 22 травня біля села Новоселиці на Житомирщині. 58-річний Анатолій Захаренко з рушниці розстріляв компанію чоловіків, які відпочивали біля ставка. 7 чоловіків загинули на місці, лише одному з них вдалося втекти.
  • Серед причин стрілянини основною вважають побутовий конфлікт, що стався між Захаренком і ветеранами АТО через вживання алкоголю. Сварка між чоловіками нібито виникла через ідеологічні розбіжності та через військову службу. Водночас побратими загиблих вважають, що власник ставка вбив їх через те, що він є прихильником Росії.
  • Сам Захаренко стверджує, що у нього виникла сварка з ветеранами й вони йому нібито погрожували. Через це він узяв рушницю і почав стріляти.
  • Під час огляду території поліцейські вилучили на місці 5 одиниць зброї. Вона офіційно зареєстрована та належала учасникам події. Серед вилученого – мисливська рушниця. Саме з неї було вбито 7 ветеранів.
  • Вже 23 травня Захаренку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20 липня без можливості внести заставу. За вбивство семи чоловіків йому загрожує від 10 до 15 років позбавленням волі або довічне ув'язнення.
Автор: Наталя Боднар
Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Жертви Масове вбивство на Житомирщині Вбивство Стрілянина Війна Ветерани
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