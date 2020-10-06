Спільне прощання з курсантами та офіцерами, які загинули 25 вересня в авіакатастрофі поблизу Чугуєва, відбулося у Харкові 6 жовтня. Згодом тіла загиблих відправили на їхні маленькі батьківщини, де й відбулися похорони хлопців.

У Харкові із загиблими курсантами прийшли попрощатися сотні людей. Вшанував пам'ять героїв і Президент України Володимир Зеленський, який прилетів на церемонію прощання із Києва, повідомляє 24 канал.

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Євгеній Іванов, Ашраф Мсуя і Богдан Кишеня

Перших трьох членів екіпажу поховали просто в Чугуєві – це 42-річний прапорщик Євгеній Іванов, командир екіпажу майор Богдан Кишеня й старший лейтенант Ашраф Мсуя.

Прощання з Іванов відбулося в місцевому храмі ікони Божої Матері "Всіх Скорботних Радість". Загиблих військових поховали поруч з рідними з усіма почестями.

Мені дуже важко й боляче усвідомлювати величезне горе, що обірвало життя таких молодих, здорових фізично й мужніх чоловіків, які так любили небо, де відтепер залишились назавжди,

– сказав голова Чугуївської РДА Сергій Лободенко.

Прощання з загиблими військовими в Чугуєві: дивіться фото

Що відомо про авіакатастрофу Ан-26

Військовий літак Ан-26 розбився під час навчального польоту 25 вересня.

Трагедія сталася поблизу Чугуєва на Харківщині.

Загинули 19 курсантів та 7 офіцерів.

Врятуватися вдалося лише одному курсантові – В'ячеславу Золочевському.

Чорні скриньки з літака вже розшифрували.

Від 2 жовтня після низки експертиз рідним почали видавати тіла загиблих.



Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу