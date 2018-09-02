Похорон Олександра Захарченка: з'явилися фото з кладовища

Ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка, який загинув від вибуху 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар", поховали на кладовищі "Донецьке море" в Ленінському районі.

Відповідні фото опублікували сепаратистські ресурси.

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Увечері 31 серпня в окупованому Донецьку біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Раніше бойовики повідомляли, що саморобний вибуховий пристрій було замасковано під освітлювальне обладнання всередині ресторану та дистанційно приведено у дію.

Вранці 2 вересня у Донецьку відбулося прощання з Захарченком в будівлі Донецького державного академічного театру опери та балету імені Солов'яненка. Після цього багатотисячна хода, на чолі якої їхав автомобіль з тілом бойовика, пройшла центральною вулицею міста до будівлі окупаційної адміністрації Донеччини.

Зазначимо, Захарченка ховали у закритій труні, а на церемонії були присутні близько 200 осіб. Ритуал поховання супроводжувався артилерійським і рушничним салютом.

Похорони Олександра Захарченка

Так, на церемонію прощання з вождем проросійських бойовиків приїхали чиновники з окупованих територій Донбасу, Криму, Росії тощо.

Зокрема, на похоронах був новий ватажок самопроголошеної "ДНР" Дмитро Трапезніков, так званий "голова Народної ради "ДНР" Денис Пушилін, очільник "ЛНР" Леонід Пасічник, "президент" Південної Осетії Анатолій Бібілов та "віце-прем'єр-міністр" Абхазії Астамур Кецбая. Також, попрощатися з Захарченком приїхали представники Росії – незаконний "глава республіки Крим" Сергій Аксьонов, депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська та Андрій Козенко, тощо.



Чиновники з окупованого Криму, Донбасу та РФ на похоронах Захарченка

На заході також можна було помітити так званого "міністра доходів "ДНР" Олександра Тимофеєва з позивним Ташкент, який у момент смертельного вибуху був поряд із Захарченком. Чоловік був одягнений у камуфляж, а на його обличчі були помітні сильні сліди опіків.



Похорони Захарченка в окупованому Донецьку